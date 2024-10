Selon le Hezbollah, "une grande salve de missiles" a été tirée en direction de la ville israélienne de Safed (archives). ATS

L'arme israélienne a indiqué que 50 projectiles ont été tirés dans la nuit de mardi à mercredi sur le nord d'Israël depuis le Liban, où elle est opposée au Hezbollah pro-iranien. «Certains projectiles ont été interceptés», a-t-elle précise sans faire état de victimes.

Le Hezbollah a de son côté affirmé avoir tiré «une grande salve de missiles» en direction de la ville israélienne de Safed. C'est la troisième fois en moins de deux jours que le mouvement islamiste s'en prend à cette ville du nord d'Israël. Il a également dit avoir lancé des «salves de missiles» contre des positions de l'artillerie israélienne à Dalton et Dishon (nord-est).

Après près d'un an d'échanges de tirs frontaliers avec le Hezbollah et après avoir affaibli le Hamas dans la bande de Gaza, Israël a déplacé à la mi-septembre le front de la guerre au Liban, affirmant vouloir éloigner le Hezbollah de la frontière israélo-libanaise et mettre un terme à ses tirs de roquettes, afin de permettre le retour dans le nord d'Israël de quelque 60'000 habitants déplacés.

Les autorités libanaises ont annoncé mardi que 41 personnes étaient mortes la veille à travers le pays. Au moins 1356 personnes ont été tuées au Liban depuis le début des bombardements massifs le 23 septembre, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. L'ONU a recensé près de 700'000 déplacés.

