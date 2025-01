Depuis 30 ans, l'association vaudoise Prométerre promeut les métiers de la terre (archives). ATS

L'Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Prométerre, fête ses 30 ans d'existence en 2025. Elle a présenté et lancé vendredi à Lausanne le programme des festivités qui se dérouleront tout au long de l'année. Il sera articulé autour d'un livre sur les cultures paysannes.

Keystone-SDA, sj, ats ATS

«Nous voulons continuer à resserrer les liens entre la population et ceux qui la nourrissent», a déclaré devant la presse Claude Baehler, président de Prométerre, à l'occasion du jour de commémoration de l'indépendance vaudoise et de la traditionnelle «Journée du papet» au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne.

«L'association n'a cessé et ne cesse de s'adapter rapidement aux évolutions et changements de la société civile et de la société agricole. Avec souplesse, nous cherchons toujours à être en adéquation avec les attentes, les goûts et parfois les modes de la population», a résumé le président pour évoquer la grande fierté de l'association. «On est toujours là, comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour une agriculture pro-active», a-t-il ajouté.

«Ce qui n'a pas changé en 30 ans et qui ne change pas, en revanche, c'est de produire de la nourriture pour une population d'un terroir, d'un territoire, d'une région», complète Martin Pidoux, directeur de Prométerre. Parmi les «grands défis» mis en avant par les deux responsables figurent les prix des produits, l'auto-suffisance alimentaire et le réchauffement climatique.

Agriculture, nourriture, culture

Pour marquer ce 30e anniversaire, les dirigeants de Prométerre ont concocté une demi-douzaine d'événements durant l'année, qui se veulent «festifs, ludiques et culturels». «Nous voulons être tournés vers une communication positive et conviviale avec le public, axée sur les solutions, qui fera la part belle au triptyque agriculture, nourriture et culture», souligne Alexandre Truffer, porte-parole de l'association.

Celle-ci sera notamment présente au Comptoir du Nord vaudois du 28 mars au 6 avril, avec le lancement d'un concours de nouvelles littéraires sur le thème de la vache, mêlant grand public et écrivains confirmés. Elle organisera ensuite un événement autour du miel et de l'apiculture en mai et un autre autour du blé en août à Echallens. Elle promet aussi une tentative de record gourmand du monde lors de sa participation à la Semaine suisse du goût à Aigle.

Toutes ces activités et d'autres encore en préparation s'articuleront autour d'une publication que Prométerre a décidé de soutenir, via la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie (SVHA). Il s'agit d'un nouveau et gros volume de la Revue historique vaudoise dédié aux «cultures paysannes», qui sera édité aux éditions Antipodes au mois d'octobre prochain.

Points de vue élargis

«L'idée est de faire converger différents points de vue variés sur différents sujets autour du monde paysan et agricole et de les faire dialoguer entre eux», a expliqué Philippe Kaenel, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Lausanne et codirecteur de l'ouvrage.

Des historiens de l'art, de la littérature, de la politique, de l'architecture, du patrimoine, de la durabilité, de la médecine vétérinaire ainsi que des associations agricoles proposeront un «éclairage plutôt qu'une encyclopédie» sur les cultures paysannes. Une histoire qui restait à écrire pour le canton de Vaud, selon lui.

Issue de la fusion entre la Chambre vaudoise d'agriculture, la Fédération rurale vaudoise et du Service vaudois de la vulgarisation agricole, Prométerre oeuvre depuis 30 ans à la promotion des métiers de la terre et à la défense des produits de proximité. Elle a développé tout au long de ces années différents services, de la fiduciaire aux assurances en passant par la promotion professionnelle ou le dépannage agricole.