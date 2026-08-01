L'association romande Flavie, qui vient en aide aux patients brûlés et à leurs proches, intensifie son activité depuis le drame de Crans-Montana et s'apprête à le faire encore davantage ces prochaines années. Son nom, contraction de «flamme» et «vie», incarne son message: après un accident, il y a une suite.

Dans les jours qui ont suivi le drame, Flavie a surtout «reçu énormément de sollicitations de gens qui voulaient aider» (archive).

«Notre action peut être très variée, nous agissons par sollicitation», explique à Keystone-ATS Philippe Abdel-Sayed, président de l'organisation basée à Epalinges (VD). Parfois, il s'agit de financer «des traitements qui ne sont pas pris en charge par les assurances ou des trajets pour un changement de pansement», poursuit-il.

Qu'il soit financier, social ou encore juridique, le soutien apporté est souvent une aide ponctuelle, évaluée par le comité au cas par cas. Dans le cas du tragique incendie du 1er janvier, les quelques demandes reçues étaient davantage d'ordre psychologique.

Un jeune soigné à l'étranger avait par exemple besoin de quelqu'un qui parle français, raconte le responsable. A la demande de parents d'une grande brûlée, l'association a également été présente à son réveil, quand il s'agissait de lui annoncer que plusieurs de ses amis étaient décédés.

Dans les jours qui ont suivi le drame, Flavie a surtout «reçu énormément de sollicitations de gens qui voulaient aider», constate Philippe Abdel-Sayed. «Il y a eu beaucoup de demandes pour organiser des collectes, des concerts, pour faire des repas pour les proches. De manière très spontanée, les gens ont été très généreux.»

Réorienter pour mieux aider

Alors que le comité essentiellement bénévole – composé de huit personnes – se réunit généralement entre trois et quatre fois par année, il l'a fait toutes les trois semaines au minimum depuis le début de l'année. Il a aussi fallu se coordonner.

Assistantes sociales du CHUV, Direction générale de la cohésion sociale du Canton de Vaud (DGCS), centres LAVI, groupe de travail de la Confédération: Flavie était généralement présente aux réunions organisées, poursuit le président, également chercheur en bioingénierie au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois. L'association travaille d'ailleurs «étroitement avec l'hôpital, notamment en intervenant lors de formations des soignants, année après année», précise Philippe Abdel-Sayed.

«On a aussi essayé de gagner en visibilité et d'être en lien avec les autres acteurs pour qu'ils puissent réorienter les patients vers nous.» Aussi parce que, «pour des raisons évidentes de protection de données, nous ne pouvons pas les contacter directement.»

Lorsque les requêtes reçues ne s'alignaient pas avec les missions de l'organisation, il a fallu rediriger les demandeurs, par exemple au regard des aides d'Etat disponibles pour les blessés de Crans-Montana. L'association a par exemple aiguillé les parents d'un jeune blessé vers le «bon» centre LAVI, en l'occurrence celui du canton de domicile.

L'action va s'intensifier

La petite dizaine de demandes qui ont émergé après l'incendie du Constellation pourraient augmenter. «Ça a commencé et on sait que les demandes vont venir. On s'attend à ce que ça vienne par la suite: une année, voire deux ou trois ans après», entrevoit le président de l'association née en 2002.

A quel type de demande s'attend Flavie? «C'est difficile à dire. Certainement les mêmes demandes que l'on reçoit pour des cas qui ne sont pas liés à Crans-Montana: des aides pour des soins non remboursés, un accompagnement psychologique ou encore pour une reconversion professionnelle. On n'a pas changé nos missions.»

Dans le sillage de ces événements, beaucoup d'autres victimes de brûlures ont aussi pris conscience du fait qu'elles pouvaient bénéficier de soutien, poursuit Philippe Abdel-Sayed. «Ce qui est positif.»

«On est à disposition»

«Ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de date butoir pour nous solliciter. Là, ce qui était important, c'était de gagner en visibilité et de dire 'on est à disposition pour les patients et les proches' et de se préparer pour la suite», résume-t-il. D'autant plus que le parcours de reconstruction des personnes grandes brûlées peut être très long.

Gage de la générosité qui a suivi la tragédie de Crans-Montana, le nombre important de dons financiers versés à Flavie fait d'ailleurs l'objet d'un fonds séparé, dédié aux victimes, à leur famille et à leurs proches. Le tout est «gardé précieusement» en cas de besoin.

A noter que plusieurs associations ont vu le jour après le drame. Pour le président de l'association Flavie, celles-ci témoignent avant tout d'une volonté commune de venir en aide. «L’important, c’est qu’on puisse le faire et se coordonner.»