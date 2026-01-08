  1. Clients Privés
Gouvernement L'attaque américaine au Venezuela a fait 100 morts, selon Caracas

ATS

8.1.2026 - 03:27

Nicolás Maduro a été capturé par l'armée américaine le 3 janvier à Caracas.
ATS

L'attaque, au cours de laquelle les Etats-Unis ont enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas, a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministère vénézuélien de l'intérieur Diosdado Cabello. Le président vénézuélien et sa femme ont été blessés.

Keystone-SDA

08.01.2026, 03:27

La première dame Cilia Flores «a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le 'frère' [camarade] Nicolás a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures», a précisé M. Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.

«Jusqu'à présent, jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a ajouté le ministre.

Les forces armées vénézuéliennes ont diffusé mercredi de nombreuses vidéos des funérailles des militaires tués, montrant des dizaines de proches en larmes, des cercueils recouverts de drapeaux vénézuéliens et des discours louant «le courage, la bravoure, l'honneur et la loyauté» des militaires décédés.

