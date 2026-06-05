L'audition lors de laquelle le ministère public valaisan a confronté les époux Moretti s'est terminée vendredi peu avant 19h00. Les deux propriétaires du bar Le Constellation étaient arrivés vers 08h00 au campus Energypolis à Sion.

C'est la première fois que les co-propriétaires du bar étaient entendus conjointement par le pool de procureures en charge de l'affaire (archives). KEYSTONE

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Les avocats ont pu posé quelques rares questions. Sébastien Fanti a qualifié les échanges de «fructueux», mais cet avis n'était pas partagé par l'ensemble de ses confrères. «On a l’impression que le Ministère public tisse sa toile, a déclaré l’avocat Pierre-François Vuillemin. Mais on n'a jamais tissé une toile d’araignée très vite.»