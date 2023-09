Les autorités australiennes ont annoncé jeudi une «restructuration majeure» des forces armées du pays, avec une nouvelle capacité de frappe à longue portée. Cela notamment face à l'influence croissante de la Chine dans la zone Asie-Pacifique.

«C'est une étape importante pour notre armée. Cela construit une armée en capacité de projection», a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles. (archives) KEYSTONE

Cette réforme fait suite à une revue stratégique en juillet qui appelait à l'adoption par Canberra d'une dissuasion à longue portée, basée sur des missiles, des sous-marins et des moyens cyber pour maintenir les adversaires à distance.

«C'est une étape importante pour notre armée. Cela construit une armée en capacité de projection», a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles à des journalistes à Townsville, dans le nord-est du pays. «C'est la base sur laquelle nous créerons l'armée dont nous avons besoin pour l'avenir de l'Australie», a-t-il déclaré.

La refonte créera des brigades de combat spécialisées dans trois bases: une force légère et au déploiement rapide à Darwin (nord), une force plus lourde dotée de chars blindés à Townsville (nord-est), et un mélange des deux à Brisbane (est).

Des centaines de militaires seront redéployés au cours des cinq à six prochaines années, a déclaré M. Marles, évoquant une «restructuration majeure».

Cette réforme crée également une nouvelle brigade à Adélaïde (sud), dotée d'une capacité de tir à longue portée et d'une défense aérienne et antimissile intégrée.

«Risques en progression»

La revue stratégique australienne publiée en juillet décrivait le renforcement des capacités militaires chinoises comme le plus ambitieux depuis la Seconde Guerre mondiale en soulignant que «les risques d'une escalade militaire ou d'une erreur étaient en progression».

Richard Marles n'a cependant fait aucune mention spécifique de la Chine dans son annonce jeudi.

L'armée australienne va ainsi développer ses capacités à frapper depuis les airs, la terre ou la mer, renforcer ses bases du nord du pays et va recruter davantage de troupes.

Canberra avait déjà dévoilé en 2021 un élément clé de sa nouvelle stratégie, le développement de sous-marins nucléaires furtifs à longue portée, capables de transporter des missiles de croisière, dans le cadre de l'alliance Aukus, conclue entre Canberra, Londres et Washington.

En août, l'Australie a conclu un accord pour acheter plus de 200 missiles de croisière Tomahawk américains à longue portée, pour un coût de 830 millions de dollars.

ATS