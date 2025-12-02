  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

27 ans d'écriture... L'auteur de polars Nicolas Feuz ne sera plus procureur

ATS

2.12.2025 - 09:19

L'auteur de polars à succès Nicolas Feuz va quitter sa fonction de procureur à fin août 2026. Le Neuchâtelois veut se consacrer entièrement à l'écriture.

Nicolas Feuz veut vivre de l'écriture à l'avenir (archives).
Nicolas Feuz veut vivre de l'écriture à l'avenir (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 09:19

02.12.2025, 09:56

«Il y aura eu 27 ans avant la magistrature pénale, puis 27 ans comme juge d'instruction et procureur. Maintenant, place à 27 ans d'écriture de polars à 100%», a annoncé lundi dans une publication sur LinkedIn, Nicolas Feuz, en partageant un article d'Arcinfo sur le sujet.

Selon le quotidien neuchâtelois, Nicolas Feuz a baissé son temps de travail de procureur à 70% depuis 2021 et souhaitait encore diminuer son pourcentage de 20% pour glisser gentiment vers son activité d'écrivain.

Aucun de ses collègues procureurs à temps partiel n'a souhaité reprendre les 20% restants.L'auteur de polars a donc décidé de quitter la magistrature.

Une courbe des ventes toujours croissante

Depuis 2013, année où il a commencé à vendre des livres, Nicolas Feuz a vu que la courbe de ses ventes est toujours croissante. A ces droits d'auteur s'ajoutent ceux de cession pour le cinéma, les BD et les traductions. Trois de ses polars ont été achetés par des producteurs.

Les plus lus

Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
La brutalisation absolue de la politique américaine
Miss France: la règle stricte de Jean-Pierre Foucault révélée
Un «Prix de la Paix» FIFA pour Trump? La rumeur enfle
Monica Kissling : «C’est maintenant que ton envie d’agir s’éveille»
Dertour Suisse se réorganise et prévoit de biffer 250 postes