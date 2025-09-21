  1. Clients Privés
Lundi, ou le 1er septembre? Quand commence vraiment l’automne? Astronomie et météo ne s’accordent pas

ATS

21.9.2025 - 11:00

Lundi, c'est le début de l'automne, du moins d'un point de vue astronomique. Pour les météorologues, pourtant, l'automne a déjà commencé le 1er septembre. Alors comment expliquer cette différence?

L'automne commence lundi du point de vue astronomique (image symbolique).
L'automne commence lundi du point de vue astronomique (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 11:00

21.09.2025, 11:08

Les saisons sont finalement une question de perspective: d'un point de vue météorologique, l'automne a commencé, comme chaque année, le 1er septembre. Les astronomes datent, quant à eux, le début de l'automne cette année au 22 septembre, tandis que les biologistes ont déjà annoncé leur automne «phénologique» à la fin du mois d'août.

QU'EST-CE QUI EST DÉTERMINANT POUR LES ASTRONOMES?

D'un point de vue astronomique et calendaire, l'automne commence dans l'hémisphère nord lorsque le soleil est à la verticale de l'équateur, donc quand le jour et la nuit ont la même durée. C'est le cas lundi, à 20h19 précisément. Selon la distance par rapport à la dernière année bissextile, le début de l'automne peut également être reporté au 23 septembre.

Suisse. Perspectives positives pour le tourisme automnal

SuissePerspectives positives pour le tourisme automnal

POURQUOI L'AUTOMNE MÉTÉOROLOGIQUE COMMENCE-T-IL PLUS TÔT?

L'automne météorologique commence toujours le 1er septembre. Cela s'explique par des raisons purement pratiques et statistiques, afin de pouvoir comparer des périodes de durée égale, c'est-à-dire des saisons de trois mois chacune. Cela a été décidé au XIXe siècle, au début des relevés météorologiques.

QUAND L'AUTOMNE BIOLOGIQUE EST-IL ANNONCÉ?

Les biologistes ont une vision plus nuancée de l'automne, qu'ils divisent en trois phases. Dans la nature, l'automne commence avec la floraison des colchiques et la maturation du sureau noir. D'un point de vue phénologique, nous sommes déjà dans la deuxième phase de l'automne, l'automne plein, car les châtaignes, particulièrement répandues dans le sud de la Suisse, sont mûres.

Economie. Inditex optimiste après un semestre moins bon qu'atttendu

EconomieInditex optimiste après un semestre moins bon qu'atttendu

QUAND L'AUTOMNE COMMENCE-T-IL VRAIMENT?

Il n'est pas facile de répondre à cette question. Pour beaucoup, l'automne commence simplement lorsque le calendrier l'indique, c'est-à-dire lundi. D'après les informations fournies par Meteonews, cela correspond bien à la météo de cette année, puisque le début calendaire de l'automne s'accompagne d'un temps automnal frais après une période extrêmement chaude et ensoleillée.

