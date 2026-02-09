blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

PROCÈS : Le procès en appel de Pierin Vincenz, ex-patron de la banque Raiffeisen, et de ses coaccusés s'ouvre lundi devant la Cour suprême du canton de Zurich.

RENTRÉE SCOLAIRE : Les vacances sont finies pour les écoliers dans neuf cantons alémaniques.

ATHLÉTISME : Les championnats d'Europe d'athlétisme s'ouvrent lundi à Birmingham, en Angleterre.

NATATION : Les épreuves en grand bassin des championnats européens de natation se disputent de lundi à dimanche à Paris.

Vu dans la presse

BANQUES : Alors que le Parlement doit encore se prononcer sur la Lex UBS visant à renforcer les fonds propres de la banque, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a déjà fait évoluer ses contrôles de la plus grande banque helvétique depuis la reprise de Credit Suisse en 2023, relate lundi Le Temps.



Soixante employés de la FINMA travaillent désormais exclusivement à la surveillance d'UBS. En mars 2024, 22 postes étaient dédiés uniquement à cette tâche et 60 personnes au total y participaient directement ou indirectement. Les effectifs vont continuer d'augmenter, ajoute le journal, citant de bons connaisseurs du dossier.

SANTÉ : L'ancien président de l'association des médecins de famille et de l'enfance, Philippe Luchsinger, reproche lundi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger aux médecins spécialistes de s'accrocher à un barème médical erroné pour des raisons financières.

Dans certains cas, cela permet de facturer davantage de prestations que ce qui est justifié d'un point de vue économique, ajoute-t-il. Le volume de facturation des médecins spécialistes est passé de 3,7 à plus de 7 milliards de francs depuis 2010, alors que celui des soins de base est resté stable à 3,5 milliards par an, relève M. Luchsinger. «Il est extrêmement important d'adapter enfin les tarifs à la réalité, comme nous le réclamons depuis longtemps».

TRANSPORT FERROVIAIRE : L'Union des transports publics (UTP) réclame un moratoire de douze ans sur le remboursement des emprunts anciens au fonds d'infrastructure ferroviaire, rapporte lundi la Neue Zürcher Zeitung. Une suspension permettrait de dégager chaque année entre 250 et 300 millions de francs supplémentaires pour le réseau ferroviaire.

L'UTP justifie cette proposition par la forte augmentation des coûts d'entretien du réseau ferroviaire. D'ici à 2045, il faudrait au moins 30 milliards de francs de plus que ce que prévoit la Confédération. Selon l'association, la priorité doit être donnée à l'entretien et à la rénovation du réseau existant.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : le Belize devient le dernier pays d'Amérique centrale à dépénaliser les relations homosexuelles.

- Il y a 20 ans (2006) : manifestations de masse à Taïwan contre le président Chen Shui-bian, accusé de corruption.

- Il y a 20 ans (2006) : décès de l'homme d'affaires japonais Yasuo Takei, fondateur de Takefuji, la plus grande société de crédit à la consommation du Japon à l'époque.

- Il y a 100 ans (1926) : naissance de l'organiste française Marie-Claire Alain, l'une des plus illustres organistes de sa génération.

Le dicton du jour

«Froidure à la Saint-Laurent, froidure à la Saint-Vincent».