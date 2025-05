La disparition du glacier du Birch va changer à jamais la vie des quelque 300 habitants de Blatten. Tous relogés dans le bas de la vallée du Lötschental, ceux-ci tentent d'encaisser le coup. Ils pensent aussi déjà à l'avenir.

Le village de Blatten dans le Lötschental photographié le dimanche 18 mai 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les autorités de Blatten ont regroupé les habitants de la commune, disséminés dans le Lötschental depuis une dizaine de jours, jeudi soir à la salle polyvalente de Wyler. L'occasion de faire le point et de passer du temps ensemble, de se parler, de se voir et de se toucher. «On a tout perdu. Notre tristesse est absolue», rappellent-ils inlassablement depuis 48 heures.

«Les gens sont extrêmement touchés et certains auraient besoin de voir une dernière fois leur maison, afin de pouvoir entamer leur processus de deuil, conscients qu'ils ne pourront plus y vivre», résume un habitant rencontré vendredi matin par Keystone-ATS. D'autres ont déjà une partie de leur esprit en mode avenir avec une question qui les taraude: mieux vaut-il reconstruire son chez-soi à Blatten ou à proximité ou partir définitivement? Ce second sentiment se retrouve surtout chez certains jeunes.

La souvenir de l'incendie de Wyler

Soumis à une importante présence médiatique suisse et internationale depuis quelques jours, les habitants de la vallée affichent leur raz le bol. «On ne parle plus», nous a-t-on répété bien plus d'une fois, ce vendredi.

Ce drame de grande ampleur n'est pas le premier à toucher le Lötschental. En 1900, l'ensemble du village de Wyler avait été victime d'un incendie et avait été détruit. La solidarité des habitants de Blatten, Ferden et Kippel avaient alors joué à plein. «Dans la région, on est parfois un peu concurrent entre les villages, mais on sait se tenir les coudes», constate un ancien du village. «Aujourd'hui, c'est au tour des habitants de Ferden, Kippel et Wiler d'aider ceux de Blatten.»

Appartements proposés aux sinistrés

Concrètement, de nombreux studios ou appartements ont déjà été proposés aux Blatteners, dans ces communes, bien que certains préfèrent demeurer en famille. Au total, 365 personnes ont été déplacées depuis le 19 mai, selon un décompte de l'Organe cantonal de conduite de l'Etat du Valais.

La Chaîne du Bonheur a lancé un appel aux dons, jeudi. Caritas et la Croix-Rouge Suisse ont décidé d'allouer 400'000 francs et le Parrainage des communes de montagne 1 million de francs.

Fin de l'année scolaire: réflexion en cours

Au niveau scolaire, Blatten ne compte plus d'école depuis belle lurette. Les élèves du primaire étudient à Wyler et ceux du secondaire à Kippel. La fin de leur année scolaire, notamment la question des examens, est en cours de réflexion, selon le Service valaisan de l'enseignement.