  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Protection de la colline L'avenir du Mormont se joue dans les urnes le 28 septembre

ATS

26.8.2025 - 09:42

La population vaudoise se prononce dimanche 28 septembre sur l'avenir du Mormont. En jeu: la protection de la colline surplombant le village d'Eclépens, exploitée par le cimentier Holcim et rendue célèbre par l'occupation de la ZAD. En toile de fond également, la question de l'économie circulaire.

La cimenterie Holcim photographiee devant la carriere du Mormont lors d'une conference de presse des objectifs environnementaux Holcim Suisse ce mardi 23 avril 2024 a la cimenterie Holcim a cote de la Carriere du Mormont a Eclepens. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
La cimenterie Holcim photographiee devant la carriere du Mormont lors d'une conference de presse des objectifs environnementaux Holcim Suisse ce mardi 23 avril 2024 a la cimenterie Holcim a cote de la Carriere du Mormont a Eclepens. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.08.2025, 09:42

Les citoyens devront dire s'ils veulent inscrire la colline dans la Constitution vaudoise (comme Lavaux), ou s'ils estiment que sa protection dans la loi (comme la Venoge) est suffisante.

Pour les partisans de l'initiative «Sauvons le Mormont», lancée en 2022 dans la foulée de la Zone à défendre (ZAD), seule une inscription dans la Constitution pourra durablement protéger la valeur écologique et archéologique du site, en empêchant toute exploitation par Holcim.

Pour les opposants en revanche, une protection dans la loi, telle que prévue par le Conseil d'Etat dans son contre-projet, est plus adaptée. Elle a été conçue pour se conformer à une décision du Tribunal fédéral (TF), qui a autorisé l'exploitation de la colline par Holcim jusqu'à l'horizon 2060 puis le futur comblement du site.

Outre cette protection législative, le contre-projet du Conseil d'Etat comprend un second volet. Il prévoit, cette fois-ci, de modifier la Constitution vaudoise, mais pour y ajouter le principe d'économie circulaire. L'objectif consiste notamment à favoriser la réutilisation des matériaux, par exemple en recyclant du béton.

Large soutien au contre-projet

Débattus en février dernier au Grand Conseil, le contre-projet direct (économie circulaire) et indirect (protection du Mormont dans la loi) du Conseil d'Etat a été largement soutenu par les députés.

A l'exception de l'UDC, les principaux partis du canton soutiennent le contre-projet, tandis que seule la gauche radicale lui préfère l'initiative. Même les Vert-e-s, pourtant à l'origine de l'initiative, plébiscitent le contre-projet et se contentent de laisser la liberté de vote sur l'initiative.

Première visée par l'initiative, la cimenterie d'Holcim à Eclépens a aussi pris position publiquement pour s'opposer à ce texte. Elle invite à soutenir le contre-projet qui, selon elle, donnera un cadre juridique pour renforcer ses efforts en matière d'économie circulaire.

Initiative obsolète?

Pour le comité derrière l'initiative «Sauvons le Mormont», qui comprend plusieurs associations environnementales et la gauche radicale, cette notion d'économie circulaire est certes «intéressante», mais elle est jugée «trop vague». Les initiants demandent de véritables alternatives au béton.

Pour les opposants en revanche, la seule utilisation de matériaux alternatifs au ciment pour se passer du béton est «irréaliste» actuellement au vu des besoins du canton de Vaud et de la Suisse de manière générale. C'est aussi l'avis du TF qui, en permettant en 2022 l'extension de la carrière d'Holcim, a estimé que la production de ciment au Mormont était «d'importance nationale».

Pour certains, l'initiative est même devenue en grande partie «obsolète» depuis cet arrêt du TF. L'initiative demande en effet l'interdiction de toute extraction au Mormont, alors que les juges fédéraux ont validé l'extension de la carrière jusqu'en 2060.

Les plus lus

«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer
Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique
«Devoir patriotique» – UBS vole au secours du Conseil fédéral
Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...
«Nous sommes déçus» - Un nouveau talent tourne le dos à l'équipe de Suisse !
«C'est méga dur sans Bella, je me sens perdue»