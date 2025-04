La Société suisse d’économie alpestre (SSEA) manifeste son inquiétude à l'approche de la saison d'alpage. Les attaques de loup sont en recrudescence, ce qui l'incite à demander aux cantons de faire usage de leurs nouvelles possibilités de régulation de ces prédateurs.

Les cadavres des dix moutons tués par un loup dans la nuit de lundi à mardi à Valeyres-sous-Rances, au-dessus d'Orbe (VD). sda

Keystone-SDA ATS

«Dans plusieurs régions de Suisse, du bétail a été victime d’attaques du loup, malgré la mise en place correcte de clôtures électriques de protection. C’est un mauvais présage pour l’économie alpestre», s'inquiète la SSEA jeudi. Dans la nuit de lundi à mardi, 10 moutons ont notamment été tués dans une attaque de loup à Valeyres-sous-Rances, dans le Nord vaudois.

La faîtière alpestre invite instamment les cantons «à réagir promptement» et à utiliser les possibilités offertes par la nouvelle ordonnance sur la chasse, en vigueur depuis février.

Il leur est par exemple possible, durant les mois d’été, de tirer les mâles dominants d’une meute qui cause des dommages aux animaux de rente. Le même principe s’applique aux loups qui s’approchent des humains et qui représentent ainsi un danger aigu, indique l'organisation.

La présence du loup dans les régions d’estivage constitue, depuis plusieurs années, un des plus grands défis pour l’économie d’alpage. «Dans chaque cas où les conditions d’une régulation sont remplies, les procédures doivent être accélérées pour, si nécessaire, obtenir immédiatement une autorisation de tir», demande la SSEA.

Celle-ci souhaite enfin que les cantons, en cas d’attaque, prennent en charge la totalité des pertes subies, y compris celles d’animaux disparus ou victimes de chutes suite à des incursions du loup.