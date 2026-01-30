  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève L'eau du robinet est à nouveau consommable à Satigny

ATS

30.1.2026 - 19:18

L'eau du robinet peut à nouveau être consommée normalement dans les hameaux de Bourdigny, Choully et Peissy de la commune de Satigny (GE). Les résultats des analyses effectuées de manière régulière depuis mercredi démontrent l'absence de pollution bactériologique dans le réseau desservant 185 adresses.

L'eau du robinet peut à nouveau être consommée normalement dans les hameaux de Bourdigny, Choully et Peissy de la commune de Satigny (GE). Les résultats des analyses démontrent l'absence de pollution bactériologique (illustration).
L'eau du robinet peut à nouveau être consommée normalement dans les hameaux de Bourdigny, Choully et Peissy de la commune de Satigny (GE). Les résultats des analyses démontrent l'absence de pollution bactériologique (illustration).
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 19:18

Le chimiste cantonal a recommandé de lever les restrictions concernant l'utilisation de l'eau, ont indiqué vendredi en début de soirée les Services industriels de Genève (SIG). Depuis mercredi, quelque 700 personnes devaient bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser pour les usages domestiques. Des bouteilles d'eau avaient aussi été distribuées.

La régie publique craignait une contamination de l'eau portable par des bactéries à la suite d'une potentielle entrée d'air dans le réseau en raison d'un incident technique dans un réservoir d'eau. Des prélèvements et analyses ont été réalisés immédiatement.

Les habitants sont invités à ouvrir prudemment les robinets d'eau froide pour laisser l'air s'échapper et à laisser l'eau couler deux à trois minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente. Une notification SwissAlert a signalé la fin de l'alerte.

Les plus lus

Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Panique à Bellinzone : une femme menace des commerçants avec un couteau
Le rêve olympique de Lindsey Vonn s’est-il brisé en Valais ?
Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !