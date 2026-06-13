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Saison 2026 L'Eté culturel revient pour la troisième fois au Château de Morges

ATS

13.6.2026 - 10:00

Pour la troisième fois, le Château de Morges propose un «Eté culturel», lequel démarre ce samedi et se terminera le 13 septembre. Concerts, spectacles, conférences, cinéma en plein air et animations rythmeront cette saison estivale 2026.

Pour sa 3e édition, l'Eté culturel au Château de Morges propose concerts, spectacles, conférences, cinéma en plein air et animations du 13 juin au 13 septembre (archives).
Pour sa 3e édition, l'Eté culturel au Château de Morges propose concerts, spectacles, conférences, cinéma en plein air et animations du 13 juin au 13 septembre (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 10:00

Cette saison s'inscrit dans le prolongement de l'exposition temporaire «Top secret – Espionnage et résistance en Suisse et en Europe 1939-1945», consacrée aux activités de renseignement et d'espionnage en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Durant tout l'été, les jardins et les espaces du château accueilleront une programmation culturelle destinée à un large public.

Plusieurs rendez-vous feront directement écho à l’univers de l’exposition à travers des propositions autour des codes secrets et des missions clandestines. Le Château accueillera aussi plusieurs rendez-vous organisés dans le cadre de la Fête de la musique à Morges, le Cinéma Open Air du 10 juillet au 6 septembre ou encore les festivités du 1er août, indique la Ville dans un communiqué.

La buvette «Les Canons» reprend ses quartiers dans les jardins du château et proposera des boissons et des produits locaux. Les événements de l'Eté culturel sont proposés à prix libre, au bénéfice de l'Association des amis du Château de Morges, est-il précisé.

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