Formation L'Etat de Genève veut former toujours plus d'apprentis en son sein

ATS

13.8.2025 - 16:36

L'Etat de Genève poursuit sa politique visant à proposer des places d'apprentissage en son sein. A la rentrée scolaire, il comptera 280 apprentis, soit un taux de 5,6%. Cette politique concerne aussi les entités du Grand Etat et des entités subventionnées, avec 1079 apprentis (8,4%).

L'Etat de Genève poursuit sa politique visant à proposer des places d'apprentissage en son sein. A la rentrée scolaire, le Petit Etat comptera 280 apprentis, soit un taux de 5,6% (illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 16:36

«Pour la rentrée, toutes les places d'apprentissage sont pourvues», a indiqué mercredi devant les médias la conseillère d'Etat Anne Hiltpold, en charge du département de l'instruction publique (DIP). Adoptée par le gouvernement en 2021, la politique de l'apprentissage de l'Etat fixe un taux minimum de 4% d'apprentis. «Les chiffres sont plutôt satisfaisants, mais il faut aller plus loin», a-t-elle souligné.

Organe de gouvernance de cette politique, la commission transversale sur la formation professionnelle duale doit renforcer la communication auprès des jeunes pour les intéresser à venir travailler à l'Etat, comme cela a été fait au cycle d'orientation. «Il faut convaincre les jeunes et les garder. On a affaire à une jeunesse plus fragile», a relevé la magistrate.

Bon taux de réussite

Un apprenti sur cinq en formation duale à Genève travaille dans le giron de l'Etat. Le Petit Etat propose actuellement 280 places, mais l'exécutif souhaite remonter à 300 places comme c'était le cas auparavant. Le Grand Etat en compte 1046 et les entités subventionnées, 33. «Les départements doivent s'impliquer pour proposer plus de contrats d'apprentissage», a déclaré la cheffe du DIP.

Si la majorité des places sont destinées à des apprentis employés de commerce, l'Etat souhaite toutefois diversifier les professions et les filières – CFC, AFP. Pour développer les places, il entend aussi davantage valoriser les filières des formateurs qui assurent un suivi personnalisé des apprentis. A l'Etat, le taux de réussite était de 97% en juin 2024, contre 85,3% au niveau cantonal.

