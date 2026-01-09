La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a estimé vendredi que «le moment est venu où l'Europe devrait parler aussi avec la Russie». Elle plaide pour la création d'un «envoyé spécial» européen qui permettrait de parler d'une seule voix.

Giorgia Meloni tenait ce matin à Rome sa conférence de presse de début d’année. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Si l'Europe décide de participer à la phase de négociations en cours en parlant avec une seule des parties, je crains qu'à la fin, sa contribution positive soit limitée», a estimé Mme Meloni lors de sa conférence de presse de début d'année.