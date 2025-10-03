L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) va supprimer 131 postes suite à l'annonce de coupes de 20 millions de francs dans le domaine de l'asile prévues dans le budget 2026 de l'Etat de Vaud. Cette mesure donnera lieu à 34 licenciements.

L'EVAM n'est pas épargné par les coupes prévues par le budget 2026 de l'Etat de Vaud (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Il est important de signaler que nous avons pu proposer à 97 de ces personnes un autre emploi au sein de l'EVAM. Il s'agit de postes vacants que nous n'avions pas pourvus en prévision de cette situation», a déclaré Erich Dürst, directeur de l'EVAM, vendredi dans les colonnes de 24 Heures. Les 34 personnes licenciées toucheront, quant à elles, les indemnités de départ prévues par la convention collective de l'établissement.

Erich Dürst se dit «serein» face à ce processus en discussion depuis plusieurs mois. L'EVAM est habitué à faire à des variations importantes, précise-t-il. «Il y a deux ans, nous avions environ 350 mineurs non accompagnés à prendre en charge. Aujourd'hui, ils sont autour de 200. Cela nous amène forcément à redimensionner notre dispositif, ce qui a déjà permis de réaliser la majeure partie de cet objectif d'économies», explique-t-il.

L'EVAM compte actuellement 12'700 bénéficiaires. «Nous approchons un niveau jamais atteint, même pendant la guerre au Kosovo ou le Printemps arabe», fait remarquer Erich Dürst. Parmi ceux-ci, environ 8400 sont logés par l'EVAM et près de 2900 se trouvent dans des foyers collectifs. Les quelque 1400 autres sont logés dans des appartements gérés par l'EVAM ou trouvent à se loger eux-mêmes, notamment via le projet «Héberger un migrant», détaille-t-il encore.

Le gouvernement vaudois a présenté le 24 septembre son projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs. Tous les départements sont visés par les 305 millions d'économies prévues.