Vaud L'EVAM supprimera 131 postes en raison des coupes budgétaires

ATS

3.10.2025 - 10:26

L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) va supprimer 131 postes suite à l'annonce de coupes de 20 millions de francs dans le domaine de l'asile prévues dans le budget 2026 de l'Etat de Vaud. Cette mesure donnera lieu à 34 licenciements.

L'EVAM n'est pas épargné par les coupes prévues par le budget 2026 de l'Etat de Vaud (archives).
L'EVAM n'est pas épargné par les coupes prévues par le budget 2026 de l'Etat de Vaud (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 10:26

«Il est important de signaler que nous avons pu proposer à 97 de ces personnes un autre emploi au sein de l'EVAM. Il s'agit de postes vacants que nous n'avions pas pourvus en prévision de cette situation», a déclaré Erich Dürst, directeur de l'EVAM, vendredi dans les colonnes de 24 Heures. Les 34 personnes licenciées toucheront, quant à elles, les indemnités de départ prévues par la convention collective de l'établissement.

Erich Dürst se dit «serein» face à ce processus en discussion depuis plusieurs mois. L'EVAM est habitué à faire à des variations importantes, précise-t-il. «Il y a deux ans, nous avions environ 350 mineurs non accompagnés à prendre en charge. Aujourd'hui, ils sont autour de 200. Cela nous amène forcément à redimensionner notre dispositif, ce qui a déjà permis de réaliser la majeure partie de cet objectif d'économies», explique-t-il.

L'EVAM compte actuellement 12'700 bénéficiaires. «Nous approchons un niveau jamais atteint, même pendant la guerre au Kosovo ou le Printemps arabe», fait remarquer Erich Dürst. Parmi ceux-ci, environ 8400 sont logés par l'EVAM et près de 2900 se trouvent dans des foyers collectifs. Les quelque 1400 autres sont logés dans des appartements gérés par l'EVAM ou trouvent à se loger eux-mêmes, notamment via le projet «Héberger un migrant», détaille-t-il encore.

Le gouvernement vaudois a présenté le 24 septembre son projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs. Tous les départements sont visés par les 305 millions d'économies prévues.

