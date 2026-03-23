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Sous la bannière PLR L'ex-chef de l'armée Thomas Süssli vise un siège au National

ATS

23.3.2026 - 10:02

L'ancien chef de l'armée suisse Thomas Süssli brigue un siège au Conseil national lors des prochaines élections fédérales. Le Lucernois, qui se présentera pour le PLR, veut contribuer à une «Suisse forte».

Le commandant de corps de 59 ans a adhéré au PLR lucernois en début d'année.
Le commandant de corps de 59 ans a adhéré au PLR lucernois en début d'année.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.03.2026, 10:02

Le commandant de corps de 59 ans a adhéré au PLR lucernois en début d'année. Il a accepté d'être candidat aux élections fédérales d'octobre 2027 après une «longue période de réflexion», a-t-il indiqué à l'agence Keysonte-ATS, confirmant une information relayée lundi par les titres de CH Media.

Fort de plus de six ans passés à Berne, Thomas Süssli met en avant une connaissance approfondie de la politique fédérale et des rouages parlementaires. Pour lui, ce n’est pas le poste qui prime, mais le désir de continuer à contribuer à une Suisse forte, surtout dans la situation géopolitique actuelle, souligne-t-il.

Le PLR lucernois détient actuellement un siège au Conseil national avec Peter Schilliger, mais ce dernier a annoncé qu’il ne se représenterait pas en 2027. En raison de la forte croissance démographique, le canton de Lucerne se verra en outre attribuer un élu supplémentaire à la Chambre du peuple.

Selon CH Media, le chirurgien Thierry Carrel, âgé de 65 ans, souhaite également se porter candidat pour le PLR. Il s’était déjà présenté en 2023 et avait été battu de justesse par Peter Schilliger.

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