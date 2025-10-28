  1. Clients Privés
Canton de Vaud L'ex-présidente des Verts Alice Genoud annonce sa démission

ATS

28.10.2025 - 15:00

L'ex-présidente des Vert-e-s vaudois et députée lausannoise Alice Genoud a annoncé mardi sa démission du Grand Conseil avec effet immédiat. Elle a dit vouloir retourner sur le terrain au contact de la population et se recentrer sur sa santé et sa fille de bientôt 17 mois. Elle est remplacée par Ariane Morin.

Alice Genoud a dit vouloir se recentrer sur sa santé et sa famille (archives).
Alice Genoud a dit vouloir se recentrer sur sa santé et sa famille (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 15:00

28.10.2025, 15:08

Agée de 34 ans, Alice Genoud a siégé pendant six ans au Grand Conseil, auquel elle avait accédé en décembre 2019 comme «vienne-ensuite». Elle a notamment fait partie de la commission thématique de l'environnement et de l'énergie.

L'élue écologiste avait aussi pris la tête du parti cantonal en juin 2022. Elle a passé le flambeau trois ans plus tard, en mai 2025 à la députée Rebecca Joly.

