Recours rejeté L'extension du collège de Montreux-Est est admissible

ATS

4.9.2025 - 11:32

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l'extension du collège de Montreux-Est. Le projet, qui répond au manque de classes, tient suffisamment compte de la protection des bâtiments voisins inscrits à l'inventaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l'extension du collège de Montreux-Est. (archives)
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l'extension du collège de Montreux-Est. (archives)
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:32

Le projet s'étend sur quatre parcelles propriétés de la commune et situées en amont de la gare CFF. Classées en zone d'utilité publique, elles accueillent les collèges de Montreux-Est et de Vernex, un bâtiment administratif ainsi qu'un parc public avec un obélisque et un monument aux disparus des deux guerres mondiales.

La commune souhaite démolir la salle et le terrain de sport existant pour les remplacer par une salle omnisports et un nouveau terrain de sport. Le bâtiment administratif serait démoli pour faire place à une extension scolaire. Et le parc public serait utilisé comme préau pendant les récréations.

Elément étranger

Après s'être opposés en vain au permis de construire, trois propriétaires voisins ont saisi le Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié jeudi, la 1ère Cour de droit public rejette leurs griefs. Les opposants se plaignaient en particulier que l'extension, avec ses baies vitrées et ses bardages en bois, constituerait un élément étranger parmi des bâtiments en pierre de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, inscrits à l'Inventaire architectural vaudois.

En outre, ils soulignaient que la ville de Montreux est mentionnée à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Une critique relayée également par l'Office fédéral de la culture.

ISOS et «minéralité»

Les juges de Mon Repos retiennent que la description de l'ISOS ne met pas en évidence la «minéralité» du périmètre comme élément à préserver. En outre, la Municipalité a voulu que l'architecture du nouveau collège se distingue clairement de celle des bâtiments historiques voisins «pour ne pas faire concurrence à ces derniers».

Cette position n'est pas «insoutenable», d'autant plus que le canton a préconisé l'usage de teintes et de détails favorisant une intégration harmonieuse avec les constructions existantes. Enfin, une parcelle voisine accueille déjà une construction moderne. (arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025)

