  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Le nombre d’enfants et d’adolescents en surpoids en légère baisse

ATS

27.10.2025 - 11:44

Le nombre d'enfants en surpoids à l'école primaire a légèrement diminué au cours des 15 dernières années. Selon des chiffres diffusés lundi, c'est à l'école primaire que la prévalence du surpoids est la plus faible, avec 11,1% contre 15,8% en 2010.

La proportion d'adolescents en surpoids stagne depuis 2010.
La proportion d'adolescents en surpoids stagne depuis 2010.
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 11:44

27.10.2025, 11:53

Au deuxième cycle, la proportion a d'abord diminué entre 2010 (19,1%) et 2017 (16,5%) avant de remonter à 18,6% en 2025. La proportion d'adolescents en surpoids stagne au secondaire (20,9% en 2025 contre 20,5% en 2010), indique Promotion Santé Suisse dans un communiqué.

Différences entre les cantons

Par rapport à la première mesure en 2010, la prévalence totale des enfants et adolescents en surpoids a baissé de 1,3%. Compte tenu du manque de moyens disponibles pour la prévention du surpoids et de l'obésité dans cette frange de la population, mais aussi de la tendance à l'augmentation au niveau international, ce résultat, bien que «modeste», est interprété comme un «succès» par Promotion Santé Suisse.

Les données révèlent d'importantes différences entre les régions. Au primaire, la proportion d'enfants en surpoids varie en effet de six points de pourcentage selon le canton. Cette variation est même de plus de huit points au secondaire II. Alors que les évaluations précédentes montraient des différences claires entre villes les campagnes, celles-ci sont désormais à peine perceptibles.

Origine et contexte social comme facteurs de risque

Le risque d'obésité est étroitement lié aux conditions de vie des enfants et des familles. Les enfants de parents sans formation post-obligatoire ont jusqu'à trois fois plus de risques d'être en surpoids que ceux dont les parents ont suivi une formation supérieure. Le taux de surpoids est par ailleurs nettement plus élevé chez les élèves sans passeport suisse (24%) que chez leurs camarades helvétiques (14,2%).

Ainsi, des mesures ciblées sont toujours nécessaires, en particulier pour les enfants issus de milieux sociaux défavorisés. Le problème n'est pas le manque d'offres, mais leur faible portée, analyse Promotion Santé Suisse.

L'enquête s'est basée sur les données de plus de 30'000 élèves scolarisés dans onze cantons et quatre villes différentes.

Les plus lus

Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action
Inquiétude encore de mise : des nouvelles de Noah Dettwiler
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
Poutine met fin à un accord avec Washington sur le plutonium
«Pas très malin» : le cycliste français revient sur sa détention en Russie
La dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?