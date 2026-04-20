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Dépense «marginale» L'homéopathie reste prise en charge par l'assurance de base

ATS

20.4.2026 - 19:41

L'homéopathie restera prise en charge par l'assurance de base. En concertation avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a décidé ce mois de ne pas procéder à un nouvel examen de sa prise en charge.

L'homéopathie restera prise en charge par l'assurance de base (photo d'illustration).
L'homéopathie restera prise en charge par l'assurance de base (photo d'illustration).
IMAGO

Keystone-SDA

20.04.2026, 19:41

Un porte-parole de l'OFSP a confirmé lundi à l'agence de presse Keystone-ATS une information de Tamedia dans ce sens. Réexaminer l'homéopathie selon les critères d'efficience, de pertinence et de rapport coût-efficacité représenterait un investissement considérable en temps et en argent, justifie-t-il.

L'OFSP a également invoqué le référendum de 2009, lors duquel la population s'était prononcée en faveur du retour de l'homéopathie médicale dans le catalogue des prestations remboursées.

Yvonne Gilli, présidente de la Fédération suisse des médecins (FMH), a déclaré lundi soir à la Radio publique alémanique (RSF) que l'homéopathie est la méthode de médecine complémentaire la plus demandée. La FMH se félicite de la décision du département de l'Intérieur en faveur de l’homéopathie.

Selon l’Office fédéral de la santé publique, environ un tiers des assurés ont recours chaque année à des traitements de médecine complémentaire. Ceux-ci représentent un coût d’environ 18 millions de francs. Comparée au total des dépenses de l’assurance maladie obligatoire, leur part, d’environ 0,04%, est considérée comme «marginale», selon l'OFSP.

Comme le rapportent les journaux Tamedia, les arguments de l’OFSP sont loin d’être nouveaux. Dès lors, on peut se demander pourquoi cette procédure avait été engagée. Selon Tamedia, celle-ci a été initiée par un retraité connu de sa rédaction. En octobre 2023, il a déposé une demande de réexamen du remboursement de l’homéopathie par l’assurance maladie obligatoire.

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