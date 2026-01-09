La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a démarré à Martigny (VS) vendredi à 13h50. Elle réunit environ 700 invités, dont 150 proches des victimes, des officiels et des secouristes.

Le président français Emmanuel Macron a été reçu à Martigny par Guy Parmelin et Mathias Reynard. ATS

Keystone-SDA ATS

C'est le journaliste valaisan Benoît Aymon qui a officiellement ouvert cette cérémonie. Jusqu'à 15h15, la cérémonie proposera plusieurs moments de recueillement et des interludes musicaux. Parmi les discours, deux personnalités politiques prendront la parole, les présidents de la Confédération Guy Parmelin et du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard. Trois jeunes, présents sur place la nuit du drame, liront un texte qu'ils ont eux-mêmes écrit. La comédienne et metteuse en scène valaisanne Olivia Seigne lira aussi deux textes.