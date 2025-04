Quand l’IA s’infiltre dans les rouages de la Confédération

L'intelligence artificielle (IA) est désormais utilisée au quotidien, aussi dans le monde du travail. C'est aussi le cas à la Confédération et au Parlement, où de nombreux projets sont en cours. Les thèmes concernés sont divers, allant de la détection de la fraude à la mesure du pollen, en passant par la traduction.

Des études de faisabilité sur des projets d'IA sont menées dans tous les départements, a indiqué la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS. La Confédération liste ces projets dans une banque de données, le Réseau de compétences en intelligence artificielle.

L'IA est utilisée notamment pour la détection de fraude et la vérification de plausibilité. Depuis 2017, la Commission de la concurrence et d'autres autorités similaires y ont parfois recours. Des statistiques et des images sont utilisées pour distinguer les comportements collusifs de ceux concurrentiels.

L'IA montre par exemple des signaux d'alerte concernant des accords interdits lors d'appels d'offres entre entreprises qui enfreignent la loi sur les cartels. Elle permet également de filtrer certaines entreprises et offres collusives.

Chatbots

La Confédération a également recours à des «chatbots», des agents conversationnels. «Esi», le chatbot de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations, répond à des questions sur les fondations à des personnes externes à la Confédération. Il n'existe pour l'instant qu'en allemand.

Un «chatbot public» est aussi en phase de lancement au Secrétariat d'Etat à l'économie. Il doit permettre de répondre aux demandes des citoyens, qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Le but est de libérer des ressources en personnel.

Un autre agent conversationnel, nommé «Chatbot IA ParlData», est également en train d'être lancé. S'appuyant sur la base de données du Parlement, il doit permettre de consulter les données statistiques du Parlement dans les trois langues officielles.

Mesure du pollen

Depuis 2017, MétéoSuisse utilise également l'IA, par exemple pour mesurer automatiquement les taux de pollen. Un appareil aspire l'air ambiant et les particules qu'il contient, dont les grains de pollen, et les mesure. Un système basé sur l'intelligence artificielle analyse ensuite les résultats, ce qui permet d'exposer les différents types de pollens et leur concentration dans l'air ambiant.

Cette technologie permet de recenser très vite un grand nombre de particules et de mettre en évidence les variations de concentration de pollens. Elle devrait bientôt permettre de monitorer d'autres ensembles de fines particules, comme les spores de champignons, responsables d'allergies ou de maladies végétales.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a lui aussi recours à l'IA. Depuis 2018, il utilise un réseau neuronal artificiel de type «deep learning» pour pré-classifier des photos aériennes dans le domaine de la statistique de la superficie. Les données répartissent la superficie de la Suisse en 72 classes d'utilisation et d'occupation du sol.

Dans une étape suivante, on utilise un modèle de «forêt aléatoire», soit un algorithme d'apprentissage automatique, qui peut fusionner des données secondaires et améliorer la précision des prévisions. Les changements dans l'utilisation et l'occupation du sol sont ainsi prédits plus rapidement et plus précisément.

Aides à la traduction

L'administration fédérale, et surtout les différents services linguistiques, a de plus en plus recours à des outils de traduction automatique, ajoute la Chancellerie fédérale. Elle cite la traduction assistée par ordinateur et, pour les traductions brutes, DeepL Pro.

Ces outils ne sont que des soutiens, les textes étant toujours traduits par des êtres humains, précise la Chancellerie fédérale. Les traductions brutes sont contrôlées et retravaillées afin de garantir la qualité nécessaire.

Depuis fin 2023, l'IA est en outre utilisée pour le bulletin officiel des services du Parlement. Une porte-parole explique que l'IA transcrit les interventions des élus, ce qui permet aux collaborateurs de se concentrer davantage sur leur tâche principale, à savoir le traitement rédactionnel des discours.

Pour l'instant, ce sont surtout des outils standard qui sont utilisés. Les développements propres sont encore au stade de projets-pilotes.

L'IA doit également faire son entrée durant les séances des commissions parlementaires, pour les traductions simultanées. Sur demande du National, un rapport à ce sujet est en cours d'écriture. Il est attendu pour août 2026 au plus tard.