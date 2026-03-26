Le PLR souhaite la mise en place d'une coopération dans le domaine des infrastructures pénitentiaires entre les cantons du Jura et de Genève, pouvant déboucher sur la création d'une prison intercantonale. Les deux sections ont déposé conjointement un postulat en ce sens.

La prison de Porrentruy (JU), située dans le château, n'est plus aux normes. ATS

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Les deux cantons rencontrent des difficultés en lien avec leurs prisons, pour des raisons différentes. Genève fait face à une surpopulation carcérale, notamment à Champ-Dollon. Une rénovation semble compliquée et coûteuse.

De son côté, le Jura se trouve en manque d'infrastructures: la fermeture de la prison de Porrentruy est déjà actée car l'établissement, situé dans le château, n'est plus aux normes. Des dizaines de personnes, placées sous l'autorité du Jura, sont incarcérées hors canton.

Alors qu'au bout du lac de nouvelles infrastructures sont nécessaires mais peinent à se concrétiser, le Jura dispose de réserves foncières importantes, mais manque de moyens.

Les députés PLR Pierre Nicollier (GE) et Irène Donzé (JU) souhaitent, via leur postulat déposé conjointement, la mise en place d'une coopération intercantonale. Celle-ci «permettrait de mutualiser certaines ressources et de développer des projets susceptibles de répondre aux besoins de plusieurs cantons», indique le texte de Mme Donzé.

Echanges informels

Différents échanges informels ont eu lieu dernièrement entre parlementaires jurassiens et genevois, souligne le parti. Une collaboration entre ces deux cantons pour la construction d'une prison intercantonale semble possible.

Une telle infrastructure intercantonale pourrait «répondre aux besoins urgents de Genève tout en générant des retombées économiques et institutionnellement durables dans le Jura», avance le PLR du bout du lac.

Le PLR du dernier-né des cantons demande toutefois que les risques pour le Jura soient aussi pris en compte. En outre, si les discussions avec Genève ne devaient pas aboutir, il demande au Gouvernement de réfléchir à la possibilité d'une telle collaboration avec un autre canton et d'autres acteurs intéressés.