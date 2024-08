L'incendie, filmé par une caméra de surveillance ukrainienne, s'était déclaré sur la tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia. ATS

L'incendie survenu dimanche soir à la centrale nucléaire ukrainienne occupée de Zaporijjia est «complètement éteint», a annoncé lundi le responsable de l'administration mise en place par les Russes dans la région. Selon l'AIEA, il n'y a pas d'impact sur la sécurité.

L'incendie s'était déclaré sur la tour de refroidissement de la centrale de Zaporijjia «après une attaque des forces armées ukrainiennes», a précisé ce responsable. Kiev a, à l'inverse, accusé la Russie d'être à l'origine du sinistre.

Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui dispose d'une équipe sur place, «il n'y a pas d'impact sur la sûreté nucléaire» alors que les six réacteurs sont à l'arrêt.

«Les experts de l'AIEA ont vu une forte fumée noire s'échapper de la partie nord» du site après avoir entendu «de multiples explosions dans la soirée», a déclaré l'instance onusienne. Ils ont été informés par la direction «d'une attaque présumée de drone» sur l'une des deux tours de refroidissement.

Dans un communiqué, elle a réclamé «un accès immédiat» à la zone affectée «afin d'évaluer les dommages» et de «déterminer la cause possible de cet événement». Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a lui appelé à «cesser» de telles «attaques irresponsables qui [...] augmentent le danger d'un accident nucléaire».

Plus grande d'Europe

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par des soldats russes. Elle est située à Energodar, sur la rive sud du Dniepr, un fleuve qui fait office de ligne de front naturelle entre les belligérants.

«Le bombardement de la ville d'Energodar par les troupes ukrainiennes a provoqué un incendie dans le système de refroidissement», a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région, Evguéni Balitsky, installé par les autorités russes.

Le gouverneur Balitsky a également assuré que «l'environnement radiologique» autour de la centrale, dont les six unités sont à l'arrêt par mesure de sécurité, était normal.

Les experts de l'AIEA ont «vérifié de manière indépendante les niveaux de radiation et ont confirmé qu'ils étaient inchangés».

Depuis le début du conflit, la centrale se trouve dans une situation très précaire. Moscou a accusé à plusieurs reprises les forces ukrainiennes d'avoir délibérément bombardé l'installation, ce que Kiev dément. L'Ukraine accuse pour sa part la Russie d'avoir militarisé les lieux en installant des armes lourdes à l'intérieur du périmètre de la centrale.

Le site a déjà été visé par des tirs et a été coupé du réseau électrique à plusieurs reprises.

Outre Zaporijjia, contrôlée par la Russie, l'Ukraine compte actuellement trois centrales nucléaires.

