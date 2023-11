L'initiative populaire visant à limiter les feux d'artifice considérés comme bruyants a été signée par plus de 137'000 personnes. Le texte a été remis à la Chancellerie fédérale vendredi, date butoir pour le dépôt de l'initiative.

Selon les initiants, les feux d'artifice bruyants provoquent la panique chez les animaux et portent atteinte à la qualité de vie de nombreuses personnes (archives). KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Les 137'429 signatures certifiées ont été déposées à Berne après 18 mois de collecte, a annoncé jeudi le comité d'initiative. L'acceptation de l'initiative sera officialisée dès que la chancellerie aura terminé la vérification. Le texte sera soumis au vote populaire.

Le texte prévoit d'interdire la vente et l'utilisation de pièces d'artifice bruyantes. Le législateur définira le niveau de bruit autorisé. Les feux bruyants resteraient possibles lors de grands événements suprarégionaux, sur la base d'une dérogation accordée par les autorités cantonales. Les produits pyrotechniques sans détonation ne sont pas concernés par l'interdiction.

La récolte des signatures, en grande partie accomplie bénévolement, a débuté le 3 mai 2022. Le comité souligne un pic de paraphes après le 1er Août et le Nouvel An. Un gros travail d'information a toutefois été nécessaire, l'initiative étant souvent perçue comme une interdiction pure et simple des feux d'artifice.

Personnes et animaux stressés

Les pétards sont synonymes de stress pour les personnes sensibles au bruit, fait valoir le comité d'initiative. Ils font paniquer les enfants en bas âge, mais aussi les animaux domestiques et sauvages.

L'initiative a été lancée par l'ancien journaliste Roman Huber, qui siège au comité. C'est un ami qui lui a expliqué ce que signifie la phobie des explosions, a-t-il déclaré vendredi devant les médias à Berne. Pour se protéger, ainsi que pour protéger leurs animaux, certains doivent prendre des mesures.

Il a cité comme exemple des voyages de plusieurs jours à l'étranger lors du 1er août, de longs trajets sur l'autoroute la nuit de la Saint-Sylvestre, ou une nuit passée dans un endroit isolé. «Mes pensées vont toutefois aux animaux sauvages, qui ne peuvent pas s'enfuir devant un feu d'artifice bruyant», a ajouté M. Huber.

La pollution de l'environnement est également un sujet de préoccupation pour les auteurs de l'initiative. Plus de 300 tonnes de poussières fines provenant des feux d'artifice sont émises chaque année dans l'air en Suisse. «On ne peut plus fermer les yeux», a lancé Monika Wasenegger, de la Fondation Franz Weber.

«Plus de raison d'être»

Selon le comité d'initiative, les feux d'artifice, lancés par plaisir et pour le divertissement, n'ont aujourd'hui plus de raison d'être en Suisse. L'évolution tend de plus en plus vers des spectacles de lumières et de drones.

Les restrictions d'horaires pour les feux d'artifice, telles qu'elles existent dans certains cantons, n'intéressent personne, selon les initiants. Les amateurs de feux d'artifice ne s'en tiennent pas au 1er août et au jour de l'an. Lorsque des feux d'artifice et des pétards sont allumés à d'autres dates, il est difficile pour la police de trouver les fauteurs de troubles.

Le secteur national des feux d'artifice sera contraint d'innover et de se renouveler, estiment les initiants. Les pertes seraient partiellement compensées par le passage à des produits pyrotechniques sans détonation. Globalement, les baisses de chiffre d'affaires ne seraient toutefois pas comparables aux pertes liées au déplacement à l'étranger des personnes fuyant les pétards.

Une votation sur l'interdiction des feux d'artifice pour les particuliers avait eu lieu il y a huit ans en Argovie. Une initiative pour une interdiction cantonale étendue avait échoué dans les urnes en mars 2015, avec 64,5 % de «non».

Le comité d'initiative est soutenu par des organisations de protection de l'environnement et des animaux, parmi lesquelles la Protection suisse des animaux (PSA), l'organisation Quatre pattes (Vier Pfoten), la fondation pour l'animal dans le droit (Tier im Recht), la Fondation Franz Weber, BirdLife Suisse, le réseau pour la protection des animaux NetAP, ainsi que la Ligue contre le bruit.

st, ats