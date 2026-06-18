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Chancellerie fédérale L'initiative pour «la protection des aliments» n'a pas abouti

ATS

18.6.2026 - 15:27

L'initiative pour la protection des aliments n'a pas récolté les 100'000 signatures requises, a annoncé jeudi la Chancellerie fédérale. Après les vérifications effectuées et les recomptages, 96'200 signatures étaient valables.

L'initiative «Pour des aliments produits sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)» n'a pas récolté les 100'000 signatures nécessaires à temps, selon la Chancellerie fédérale (archive).
L'initiative «Pour des aliments produits sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)» n'a pas récolté les 100'000 signatures nécessaires à temps, selon la Chancellerie fédérale (archive).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 15:27

18.06.2026, 15:29

Le comité d'initiative «Pour des aliments produits sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)» avait jusqu'au 3 mars 2026 pour récolter les signatures nécessaires.

La Chancellerie fédérale (ChF) a procédé à deux comptages et deux contrôles des listes déposées. Sur les 98'200 signatures déposées, 96'400 étaient valables, note la ChF dans un communiqué. Elle a constaté que les paquets déposés «contenaient plusieurs centaines de listes de signatures relatives à d’autres initiatives populaires».

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Un nouveau comptage a été réalisé par un groupe interdépartemental. Il est en ressorti que 96'200 signatures étaient valables.

L'Association pour une alimentation sans OGM, à l'origine de l'initiative, a indiqué faire recours à cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle exige une enquête «complète et approfondie», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

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