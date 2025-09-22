  1. Clients Privés
Suisse L'initiative pour un fonds climat rejetée au Parlement

ATS

22.9.2025 - 18:13

Le Parlement rejette l'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat. Après le National, le Conseil des Etats recommande le non par 34 voix contre 11 sans contre-projet.

L'initiative pour un fonds climat demande à la Confédération d'investir chaque année entre 0,5% et 1% du PIB national dans la transition écologique de la Suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050. Soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics.

La majorité des sénateurs de centre-droite s'est ralliée lundi à l'avis du Conseil fédéral et de la Chambre du peuple. Le fonds climat nécessiterait des fonds supplémentaires à hauteur de milliards de francs, ce qui aggraverait l'endettement de la Confédération, a déclaré pour la commission Beat Rieder (Centre/VS).

La gauche a défendu l'urgence à agir. «Aujourd'hui, on sait que les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse entraînent des coûts et des dommages à hauteur de 40 milliards de francs par année», a rappelé Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU).

