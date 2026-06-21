L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

ATS

21.6.2026 - 05:00

Une minorité de la population souhaite inscrire le principe de neutralité dans la Constitution fédérale (archive).
Une minorité de la population souhaite inscrire le principe de neutralité dans la Constitution fédérale (archive).
ATS

Selon un sondage, l'initiative sur la neutralité lancée par l'UDC n'a actuellement aucune chance d'obtenir la majorité. Au total, 54% des personnes interrogées rejettent le texte et 34% y sont favorables. L'initiative est soumise au vote le 27 septembre.

Keystone-SDA

21.06.2026, 05:00

Un peu plus d'un tiers des personnes interrogées rejettent catégoriquement le projet, tandis que 18% répondent «plutôt non». A l'inverse, 23% se sont prononcés «certainement» en faveur du projet et 11% «plutôt» en faveur. Douze pourcents s'abstiennent, selon les résultats d’un sondage publié dimanche par l’institut Leewas pour le compte de Tamedia et 20 Minuten.

QUEL EST L'OBJECTIF DE L'INITIATIVE?

L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse» veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée».

Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ni ne prenne de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

L'initiative a été lancée par l'organisation Pro Suisse et par des représentants de l'UDC après l'attaque russe contre l'Ukraine. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent le projet et n'ont pas élaboré de contre-projet.

QUI DIT OUI?

Le soutien à cette initiative vient presque exclusivement des cercles de l'UDC: 72% des membres de ce parti souhaitent voter en faveur de l'initiative, selon le sondage de Tamedia. Le projet a tendance à être davantage soutenu par les jeunes électeurs issus de zones rurales et ayant un niveau de formation moins élevé.

QUI DIT NON?

Hormis l'UDC, l'initiative se heurte à un large rejet parmi les électeurs. La résistance est la plus forte chez les Vert'libéraux (82%), les Vert-e-s (79%) et le Parti socialiste (77%). Il s'agit plutôt de personnes plus âgées et ayant fait des études supérieures, issues des zones urbaines.

QUI S'ABSTIENT?

Contrairement aux hommes, les femmes se prononcent moins sur le projet, selon le sondage. Leur proportion d’abstention est plus de deux fois supérieure à celle des hommes (16% contre 7%). En comparaison, les hommes sont plus nombreux à dire «oui» (40% contre 32% de femmes) et à dire «non» (25% contre 21%).

Les plus lus

Toscane : un adolescent de 17 ans décède après une collision avec un SUV immatriculé en Suisse
France : deux adolescents se noient dans le Doubs à Besançon
L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage