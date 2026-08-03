En raison d'une sécheresse persistante, une interdiction des feux et des feux d'artifice était en vigueur le 1er août dans la plupart des cantons. Les gens ont-ils respecté cette interdiction? Et quelles sont les sanctions en cas d'infraction? Voici ce qu'en dit la police.

Le 1er août de cette année s'est déroulé dans un calme inhabituel. En raison de la chaleur et de la sécheresse persistante, une de nombreuses régions de Suisse, une interdiction totale des feux et des feux d'artifice était en vigueur. Mais cette règle a-t-elle été respectée ? blue News a mené l'enquête :

Zurich:

À l'occasion de la fête nationale, la police cantonale de Zurich a reçu une cinquantaine de signalements concernant des infractions à l'interdiction en vigueur d'allumer des feux et de tirer des feux d'artifice. Dans l'ensemble, la police a toutefois tiré un bilan positif: la population aurait, dans l'ensemble, respecté les consignes.

C'est l'administration du préfet compétente qui statue sur les éventuelles sanctions. La police n'a fourni aucune information concernant le montant des amendes éventuelles.

Dans la ville de Zurich, 17 signalements ont été enregistrés en lien avec cette interdiction. Environ la moitié concernait l'utilisation de feux d'artifice, l'autre moitié concernait des infractions à l'interdiction de faire du feu, par exemple en faisant des barbecues au charbon de bois.

Selon leurs propres déclarations, les forces de l'ordre ont fait preuve de discernement. Dans la plupart des cas, les contrevenants ont été invités à éteindre le feu ou à cesser les feux d'artifice. Toutefois, en cas d'infractions répétées ou selon la situation, des amendes ont été infligées ou des plaintes ont été déposées.

Le montant des amendes éventuelles varie en fonction des faits et est finalement fixé par l'autorité compétente. Dans l'ensemble, selon les autorités, les Zurichois et Zurichois ont toutefois, pour la plupart, respecté les consignes.

Berne:

Selon la police, la journée du 1er août s'est déroulée dans le calme dans le canton de Berne, malgré l'interdiction en vigueur concernant les feux d'artifice. Une trentaine de signalements ont été enregistrés pour des infractions aux réglementations cantonales ou communales. Environ la moitié concernait des feux allumés sans autorisation, l'autre moitié le tir de feux d'artifice.

Toute personne qui enfreint une interdiction de faire du feu s'expose en principe à des poursuites. Conformément à l'article 46 de la loi bernoise sur les forêts, les infractions commises intentionnellement sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs.

Dans l'ensemble, la police de Berne dresse également un bilan positif: la Fête nationale s'est déroulée sans incident particulier.

Bâle:

La police de Bâle-Campagne fait également état, au lendemain de la fête nationale, d'un déroulement globalement calme en ce qui concerne l'interdiction cantonale des feux et des feux d'artifice. Le 1er août, elle a dû intervenir à onze reprises, principalement pour des personnes qui souhaitaient faire un barbecue au bois ou au charbon de bois, ou qui avaient déjà allumé un feu.

Dans plusieurs cas, les services d'intervention ont pu intervenir à temps et attirer l'attention des personnes concernées sur les règles en vigueur, ce qui a permis d'éviter des incendies. Dans quatre cas, toutefois, des plaintes ont été déposées pour infraction aux dispositions cantonales.

Cela mis à part, la fête nationale s'est déroulée sans incident majeur, tant pendant la journée que pendant la nuit. La police dresse donc un bilan positif et remercie la population pour son comportement responsable ainsi que pour le respect des mesures de sécurité.

L'interdiction des feux et des feux d'artifice en vigueur à Bâle-Ville a heureusement été largement respectée. Le 1er août, un seul signalement concernant des feux d'artifice a été enregistré. Selon la police, cela s'explique sans doute par le fait que les festivités officielles avaient déjà eu lieu dans la soirée du 31 juillet. Aucun incident majeur n'a d'ailleurs été signalé ce soir-là non plus.

Argovie:

Dans le canton d'Argovie, 33 signalements liés à des feux d'artifice ont été enregistrés en l'espace de 48 heures, comme l'a indiqué la police cantonale à plusieurs médias. Il n'était toutefois pas toujours évident de déterminer si des feux d'artifice avaient réellement été allumés. À cela s'ajoutent 26 signalements liés à des incendies ou à des barbecues. Dans la plupart des cas, il s’agissait toutefois de barbecues à gaz autorisés qui dégageaient simplement beaucoup de fumée. La ville d’Aarau n’a enregistré aucun signalement.

Thurgovie:

La fête nationale s'est déroulée dans le calme dans le canton de Thurgovie. Selon la police cantonale, aucun incident majeur n'a été signalé. Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, une douzaine de signalements concernant des infractions à l'interdiction des feux et des feux d'artifice ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire cantonal. Dans environ la moitié des cas, la police a dressé des procès-verbaux.

Zoug:

Les autorités du canton de Zoug ont qualifié le déroulement des festivités de calme et «extrêmement réjouissant», comme l'ont rapporté plusieurs médias.

Saint-Gall:

Le 1er août s'est également déroulé dans le calme et sans incident majeur dans le canton de Saint-Gall. La police cantonale dresse un bilan positif: l'interdiction totale des feux et des feux d'artifice a été largement respectée.

Entre vendredi soir et minuit le 1er août, la police cantonale a constaté sept infractions à l'interdiction de faire du feu sur l'ensemble du territoire cantonal. Parmi celles-ci figuraient notamment l'utilisation de barbecues au charbon de bois, de cheminées et de braseros en plein air. Huit infractions à l'interdiction des feux d'artifice ont également été constatées.

Ces infractions ont été constatées tant grâce à des signalements de la population à la centrale d'appel d'urgence que dans le cadre de patrouilles. Dans la mesure du possible, les personnes responsables ont reçu un avertissement ou ont fait l'objet d'une plainte auprès du parquet.

Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction totale de faire du feu, le 17 juillet, environ 67 infractions ont été recensées au total dans le canton de Saint-Gall.

Soleure:

Au terme du week-end du 1er août, la police cantonale de Soleure dresse un bilan positif de l'interdiction en vigueur concernant les feux et les feux d'artifice. La grande majorité de la population s'est comportée de manière responsable et a respecté les mesures de sécurité imposées. Elle tient à exprimer expressément ses remerciements à la population du canton.

Entre vendredi et dimanche, la police a reçu environ 25 signalements. Ceux-ci concernaient principalement des feux ainsi que des barbecues au bois ou au charbon de bois dans un cadre privé. Lors de certains contrôles, il s'est avéré que les personnes concernées n'avaient pas connaissance de l'interdiction. Dans certains cas, il a également été constaté que les barbecues étaient effectués avec des barbecues à gaz ou électriques autorisés. Selon la police, les signalements concernant l'allumage de feux d'artifice sont restés une exception absolue.

Le respect de l'interdiction de faire du feu est contrôlé dans le cadre des activités de police courantes. Toute infraction à la décision générale est passible d'une amende d'ordre de 200 francs. Les autres dispositions pénales au niveau cantonal ou fédéral restent réservées.

Tessin:

Au Tessin, la police cantonale a reçu quatre signalements, mais aucun manquement n'a pu être constaté.

Suisse romande:

En Suisse romande également, cette journée fériée s'est déroulée sans incident majeur, comme l'ont rapporté plusieurs médias. La police cantonale genevoise a reçu de nombreux appels concernant des pétards et a effectué une cinquantaine d'interventions. Aucun incident grave ni aucun blessé n'a toutefois été à déplorer.

Dans le canton de Fribourg, la population a également bien respecté l'interdiction de faire du feu. Un groupe qui avait allumé un feu dans la forêt de Gumefens a toutefois fait l'objet d'une plainte déposée auprès du ministère public. Une vingtaine d'appels concernant des pétards ont également été enregistrés. Dans le Valais non plus, aucun incident notable n'a été signalé.

Samedi soir, à St-Prex, une rampe de lancement destinée au feu d'artifice du 1er août a pris feu à bord d'un bateau de transport. L'incident n'a fait ni blessé ni causé de dégâts importants, ont indiqué dimanche les services de secours.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.