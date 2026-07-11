Les gardiens de la révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé dimanche la fermeture «jusqu'à nouvel ordre» du détroit d'Ormuz. Ils ont tiré plusieurs coups de semonce contre un navire qui empruntait une «route non autorisée».

Le navire «a été touché par des tirs d'avertissement et arrêté», ont indiqué les gardiens dans un communiqué. «A la suite de cet incident et compte tenu notamment de l'insécurité engendrée par l'intervention illégale d'étrangers, le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à la fin des interventions américaines dans cette région; aucun navire ne sera autorisé à le traverser», ont-ils ajouté.

Ils ont menacé également de s'en prendre aux bases américaines dans la région du golfe Persique.