L'Iran et Israël ont accepté un «cessez-le-feu total», dit Trump

Les bombardements iraniens et israéliens ont fait de nombreux dégâts, notamment à Ramat Gan, en Israël (cliché/Keystone archives). ATS

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi sur son réseau social Truth Social que l'Iran et Israël avaient accepté un «cessez-le-feu total». La trêve doit déboucher sur «la fin officielle» de la guerre. Ni Israël ni l'Iran n'ont commenté cette annonce.

Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur par phases vers 06h00 mardi (heure en Suisse), a précisé le président américain. «Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total», a-t-il écrit.

Selon ce message, il semble que le cessez-le-feu doit se dérouler sur 24 heures en deux temps, l'Iran arrêtant initialement toutes ses opérations avant qu'Israël ne fasse de même 12 heures plus tard.

Nucléaire

«A la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde», a lancé Donald Trump, ajoutant que les deux parties avaient accepté d'être «pacifiques et respectueuses» lors de chaque phase du processus.

La guerre a démarré lorsque Israël a attaqué l'Iran le 13 juin avec le but affiché de détruire ses installations nucléaires, les deux parties menant depuis des frappes dans le territoire de l'autre.

Les Etats-Unis ont apporté samedi leur soutien militaire à Israël en frappant trois installations nucléaires iraniennes.