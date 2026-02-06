  1. Clients Privés
Diplomatie L'Iran et les Etats-Unis vont «poursuivre les négociations»

ATS

6.2.2026 - 16:09

Le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi juge que le premier round de négociations avec les Etats-Unis s'est déroulé dans une atmosphère positive (archives).
Le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi juge que le premier round de négociations avec les Etats-Unis s'est déroulé dans une atmosphère positive (archives).
ATS

L'Iran et les Etats-Unis ont convenus de «poursuivre leurs négociations», a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à l'issue vendredi d'une première session de pourparlers tenue à Oman dans une atmosphère «très positive» selon lui.

Keystone-SDA

06.02.2026, 16:09

Ces pourparlers indirects se tiennent alors qu'une importante force navale américaine a été déployée dans le Golfe, Donald Trump multipliant les menaces d'intervention militaire en Iran, après la répression sanglante par le pouvoir iranien de la vaste mobilisation de début janvier.

«Dans une atmosphère très positive, nos idées ont été échangées et les points de vue de l'autre partie nous ont été présentés», a déclaré M. Araghchi à la télévision d'Etat iranienne. Il a ajouté que les deux parties étaient «convenues de poursuivre les négociations, mais que les modalités et le calendrier seraient décidés ultérieurement».

«La marche à suivre dépendra de nos consultations avec nos capitales», a-t-il affirmé, exprimant également l'espoir que Washington s'abstienne de «menaces et de pressions» afin que «les pourparlers puissent se poursuivre».

Question nucléaire

Il a encore indiqué, selon l'agence de presse officielle Irna, que les discussions se concentrent «exclusivement sur la question nucléaire». «Nous n'abordons aucun autre sujet avec les Américains», a-t-il dit.

Alors que Washington exige de discuter, outre du dossier nucléaire, du soutien de l'Iran à divers groupes armés hostiles à Israël et de son programme de missiles balistiques, Téhéran martèle ne vouloir aborder que le volet nucléaire, pour obtenir la levée des sanctions internationales qui asphyxient l'économie. Les Etats-Unis n'ont pas réagi dans l'immédiat à l'issue de ce premier cycle.

