Proche-Orient L'Iran salue la position suisse «plus forte» que les Européens

ATS

3.3.2026 - 16:41

L'Iran salue la réaction «plus forte» de la Suisse après les bombardements américains et israéliens par rapport à celle des autres pays européens. Berne a les «capacités» et le «potentiel» pour jouer un «rôle constructif», selon l'ambassadeur iranien à l'ONU à Genève.

L'ambassadeur iranien à l'ONU à Genève Ali Bahreini estime que la Suisse peut encore contribuer positivement dans le lien entre les Etats-Unis et son pays.
ATS

Keystone-SDA

03.03.2026, 16:41

«D'autres pays européens ont perdu» cette possibilité, a affirmé Ali Bahreini. Notamment en permettant le rétablissement de sanctions devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Or, «la Suisse continue de jouer un rôle constructif» comme elle l'a toujours fait, a dit l'ambassadeur aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU). Alors qu'elle représente les intérêts américains en Iran, elle a contribué «positivement» en accueillant encore récemment les négociations indirectes entre les deux pays à Cologny (GE), a-t-il ajouté.

«Trump a trahi notre pays». La communauté «Make America Great Again» a du mal à suivre

«Trump a trahi notre pays»La communauté «Make America Great Again» a du mal à suivre

Dès samedi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s'était dit «profondément alarmé» par les frappes contre l'Iran. Après les représailles iraniennes, le président de la Confédération Guy Parmelin a ensuite affirmé que toutes les parties doivent «protéger les civils et les infrastructures civiles, désamorcer immédiatement le conflit et revenir à la diplomatie».

Berne a dit être prête à des efforts supplémentaires pour des négociations, selon lui. Mais Téhéran exclut que celles-ci aient lieu tant que la guerre se poursuit.

Négociations infructueuses. Trump affirme qu'il était «trop tard» pour des discussions avec l'Iran

Négociations infructueusesTrump affirme qu'il était «trop tard» pour des discussions avec l'Iran

