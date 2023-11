L'échec de l'UDC lors du second tour des élections au Conseil des Etats dans quatre cantons alémaniques dimanche est dû au scrutin majoritaire. Ce type de scrutin est favorable aux autres partis, selon le politologue Lukas Golder, de l'institut gfs.bern.

Les électeurs ont freiné, notamment en raison de la mobilisation dans les villes. (image d'illustration) KEYSTONE

La tendance conservatrice observée lors des élections au Conseil national le 22 octobre ne s'est pas poursuivie à la Chambre des cantons. Les électeurs ont freiné, notamment en raison de la mobilisation dans les villes. Le vote de dimanche a montré que les candidats UDC n'attiraient guère de voix au-delà de leur propre parti, a affirmé M. Golder à la télévision alémanique SRF.

L'UDC a du mal à s'imposer face à des candidatures plus modérées lorsque les électeurs doivent choisir des personnalités. Cela a été le cas dimanche avec Gregor Rutz dans la course au Conseil des Etats à Zurich. Avant lui, Christoph Blocher, Ueli Maurer ou Roger Köppel avaient échoué de la même manière.

La question des femmes a aussi joué un rôle pour l'analyste: la victoire de Tiana Angelina Moser (PVL/ZH), Marianne Binder-Keller (Centre/AG) et Franziska Roth (PS/SO) montre que les femmes peuvent aussi remporter une élection au scrutin majoritaire.

Le Conseil des Etats forge en outre de plus en plus souvent des coalitions «sociales-libérales», selon M. Golder. Cela lui permet de s'imposer souvent face à la droite ainsi que face au Conseil national lors des conférences de conciliation.

Les Etats donnent le ton

Selon le politologue bernois Adrian Vatter, la dernière législature a donné lieu à 30 conférences de conciliation, un nombre inhabituellement élevé. L'expert explique que le Conseil des Etats l'emporte plus souvent en raison du fait qu'il est plus petit et plus homogène et qu'il donne plus souvent le ton en tant que première chambre à traiter un objet.

Lukas Golder ne voit pas de grands changements à court terme. A plus long terme, les nouveaux élus devraient se faire davantage remarquer dans la Chambre des cantons. Des solutions pourraient alors apparaître, notamment dans le domaine de la santé. Même si le centre-gauche pourrait continuer à être bloqué, mais des possibilités pourraient apparaître là où l'UDC est isolée, selon M. Golder.

om, ats