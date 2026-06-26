Un homme de 29 ans retrouvé inanimé dimanche dernier à la suite d'un accident de baignade à proximité de la plage de Vidy à Lausanne est décédé quatre jours après, a indiqué vendredi la police municipale. La victime se trouvait seule avec une planche gonflable, à une cinquantaine de mètres du rivage, au moment de tomber à l'eau.

L'accident s'est produit dimanche 21 juin peu avant 10h00 à la hauteur de la plage de Vidy (image d'illustration).

L'accident s'est produit dimanche 21 juin peu avant 10h00 à la hauteur de la plage de Vidy, à proximité de l'avenue Gustave-Doret, précise la police lausannoise dans un communiqué.

Selon les premiers éléments recueillis, l'homme originaire du Portugal, domicilié dans la région, se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage. Le baigneur s'est retrouvé en difficulté, puis a rapidement disparu de la surface de l'eau, selon la police.

Des témoins de la scène ont immédiatement appelé les secours. Une patrouille de la Police municipale de Lausanne est vite arrivée sur les lieux et un de ses membres s'est jeté à l'eau, suivi d'un autre nageur, civil, venu l'aider, relate-t-elle.

Remonté à la surface, inconscient

Une fois la victime localisée depuis la surface de l’eau, les deux nageurs ont plongé et ont pu la remonter à la surface, puis l'installer sur une planche d'un paddleur afin de l'acheminer sur le rivage. Inconscient, l'homme a été réanimé par d'autres policiers venus en renfort, poursuit le communiqué.

Une ambulance, ainsi que le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont ensuite pris en charge la victime et l'ont conduite en milieu hospitalier. Elle est décédée jeudi, indique la police municipale.

Afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, une enquête est menée par la Police judiciaire de Lausanne, sous la conduite du Ministère public du Canton de Vaud.