L'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF) supprime 25 postes de cadres dans le cadre d'une réorganisation. Selon l'Office, cette mesure vise à rationaliser la structure de direction et à mieux répartir les ressources entre les régions. Des objectifs d'économies semblent également entrer en ligne de compte.

Les douanes et le Corps des gardes-frontières ont été réunis dans le cadre du développement des opérations (image d'illustration).

Le domaine de direction «Opérations», qui regroupe le personnel opérationnel de l'OFDF, va faire l'objet d'une réorganisation structurelle et organisationnelle, a indiqué un porte-parole à Keystone-ATS, confirmant une information publiée lundi par le Badener Tagblatt.

Lors de la conception de la nouvelle structure organisationnelle, des critères économiques, mais aussi géographiques, démographiques, organisationnels et culturels ont été pris en compte dans la mesure du possible. Selon l'OFDF, ces adaptations contribueront également aux objectifs d'économies fixés par la Confédération.

L'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières ne revient toutefois pas à l'organisation qui prévalait avant la transformation menée sous la direction de Christian Bock, a souligné son porte-parole, contredisant ainsi les affirmations du Badener Tagblatt.

Avant cette réforme, les douanes et le Corps des gardes-frontières étaient séparés tant sur les plans organisationnel que géographique et reposaient sur des structures distinctes. Ils ont ensuite été réunis dans le cadre du développement des opérations. Cinq ans plus tard, la structure organisationnelle est désormais allégée.

Selon le porte-parole, une cinquantaine de cadres devront désormais postuler à de nouvelles fonctions. «L'OFDF table actuellement sur la suppression d'environ 25 postes de cadres au total», a-t-il déclaré, confirmant les chiffres avancés par le syndicat Transfair. L'OFDF s'efforce de trouver une solution de remplacement pour toutes les personnes concernées, a-t-il ajouté.