L'Office fédéral des transports (OFT) a annoncé souhaiter la mise en service d'une ligne de train de nuit Bâle-Copenhague-Malmö dès avril 2026. Exploitée trois fois par semaine, cette ligne serait une rescapée des coupes budgétaires de la Confédération.

Dès avril 2026, une ligne de train de nuit sera exploitée entre Bâle et Malmö via Copenhague. (Image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

L'OFT a annoncé la priorisation de cette ligne et l'engagement de 1,2 million de francs dans les travaux préparatoires en 2025. D'ici 2030, la Confédération prévoit de subventionner la ligne à hauteur de 47 millions de francs. Cet argent est destiné à couvrir les coûts non couverts liés à son exploitation (sillons, énergie, personnel et matériel roulant).

Les subventions ne comprennent pas l'achat de nouveau matériel roulant, car «la liaison pourrait être assurée entre autres avec le matériel roulant actuellement utilisé de Zurich à Amsterdam», précise Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF à l'agence Keystone-ATS.

Les 47 millions proviennent de la loi CO2, qui prévoyait initialement 30 millions par année avant que le Parlement ne baisse cette somme à 10 millions. Cette baisse est déjà un compromis en soi, souligne, l'OFT, car le Conseil fédéral voulait purement et simplement supprimer cette contribution dans le cadre de son plan financier 2027-2029.

Décision finale au Parlement

Cette subvention vise à favoriser des moyens de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. «Les offres dans le trafic voyageurs à longue distance, en particulier les trains de nuit, sont encouragées», indique Michael Müller, porte-parole de l'OFT, auprès de Keystone-ATS.

Mais la décision finale reviendra aux Chambres fédérales dans le cadre du débat sur le budget 2026. Les CFF n'ont déposé qu'une seule demande pour une ligne de train de nuit, Bâle-Copenhague-Malmö. Seule la Suisse soutient cette ligne au travers des CFF, aucun autre pays n'apporte une quelconque subvention pour sa réalisation, précise encore le porte-parole. Le train y circulerait trois fois par semaine.

En parallèle, l'OFT a dépensé 5 millions de francs en 2025 pour homologuer le modèle «Giruno» afin qu'il puisse rouler à 250 km/h, contre 200 km/h actuellement. Cela vise à proposer des trains directs pour Venise, Gênes et Bologne. A terme, des gains de temps sur les différents parcours sont envisageables. Enfin, 1,9 million de francs ont été dépensés cette année afin de remplacer les wagons-restaurants sur la ligne Zurich-Innsbruck-Graz.