L'inquiétude demeure L'ombre de la fraude électorale plane sur le scrutin de Vernier

ATS

6.11.2025 - 10:02

Vernier (GE) élit dimanche 30 novembre son Conseil municipal suite à l'annulation du scrutin du printemps dernier qui était entaché de soupçon de fraude électorale. Des mesures ont été prises par la chancellerie pour éviter des irrégularités, mais l'inquiétude demeure.

Alors que plusieurs partis expriment leur inquiétude au sujet du scrutin à venir, la Chancellerie se veut rassurante, mais reconnait que l'éventualité d'une nouvelle fraude n'est pas totalement exclue. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

Des révélations dans la presse au début novembre ont alimenté les craintes. Deux candidats ont affirmé avoir été approchés par un autre candidat dans le but d'obtenir un coup de pouce afin d'être élus. Ce comportement a été dénoncé à la justice, qui enquête déjà sur les soupçons de fraude du printemps dernier.

A ce stade, le Ministère public n'a toujours pas rendu ses conclusions. Alors que plusieurs partis expriment leur inquiétude au sujet du scrutin à venir, la Chancellerie se veut rassurante, mais reconnait que l'éventualité d'une nouvelle fraude n'est pas totalement exclue. De nombreuses mesures ont été mises en place pour réduire le risque.

Contrôles renforcés

Les bulletins de vote ont été adaptés afin de rappeler que le vote est personnel. Plusieurs séances d'information sont agendées pour les Verniolans afin de répondre à leurs interrogations. Le service des votations et élections (SEV) renforce aussi sa vigilance en amont de l'élection et analyse chaque signalement suspect.

Le dimanche 30 novembre, des membres de la commission électorale, qui comprend notamment des représentants des partis, seront présents dans tous les locaux de vote, ce qui n'est habituellement pas le cas. Les contrôles seront aussi renforcés lors du dépouillement, qui sera exclusivement consacré à l'élection à Vernier.

Annulation

Le scrutin du 23 mars dernier avait débouché sur une victoire pour le mouvement Libertés et justice sociale (LJS), qui avait décroché six sièges, une première dans une commune. Deux candidates, une PLR et une socialiste, avaient été ajoutées très fréquemment sur la liste LJS, ce qui leur avait permis de réaliser d'excellents scores.

Cette bizarrerie statistique avait éveillé les soupçons de fraude. Sur la base d'une expertise graphologique, la justice avait finalement constaté que 278 bulletins avaient été remplis par les neuf mêmes personnes, entraînant l'annulation du scrutin.

Des ex-candidats LJS

Pour cette nouvelle élection, 118 personnes, réparties sur sept listes, briguent un des 37 sièges de la deuxième ville la plus peuplée du canton. La commune, dont la majorité du Conseil municipal était à gauche, fonctionne provisoirement sans délibératif.

Préférant attendre l'issue de la procédure pénale, LJS avait renoncé à déposer une liste. Mais cinq ex-candidats LJS, qui avaient été élus en mars dernier, figurent sur une nouvelle liste intitulée «Egalité & Diversité (LED)». Les deux candidates, dont le rajout des noms sur la liste LJS avait alimenté des soupçons de fraude, en font aussi partie. Leurs scores seront analysés de près.

