  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gouvernement L'ONU alarmée après des dizaines de victimes de drones au Soudan

ATS

18.2.2026 - 15:35

L'ONU est «alarmée» par les attaques de drones qui ont fait plus de 50 victimes civiles ces derniers jours au Soudan. Mercredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a lui demandé que ces violences s'arrêtent.

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande aux parties au conflit au Soudan d'arrêter leurs attaques contre les civils et les infrastructures civiles (archives).
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande aux parties au conflit au Soudan d'arrêter leurs attaques contre les civils et les infrastructures civiles (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.02.2026, 15:35

18.02.2026, 15:58

L'Autrichien dénonce de nouvelles «conséquences dévastatrices du recours grandissant à la guerre par drones au Soudan». Les infrastructures civiles continuent d'être ciblées, a-t-il déploré.

Dimanche et lundi, plus de 50 civils ont été tués dans des attaques séparées menées par l'armée soudanaise dans quatre Etats du pays. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont eux lancé deux offensives similaires, dont une a fait au moins trois victimes.

«Les parties au conflit doivent prendre des dispositifs urgemment pour protéger les civils», a également ajouté M. Türk.

Depuis le début du conflit il y a près de trois ans entre les FSR et l'armée, des dizaines de milliers de personnes au total ont tuées. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées, dont quatre millions de réfugiés. La famine est observée dans plusieurs régions. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'une assistance.

Les plus lus

«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast
Epstein: Londres lance un appel à témoins pour un trafic d'êtres humains
Suivez le quart de finale Finlande - Suisse en direct
Norvège: nouveau témoignage contre le fils de la princesse héritière
Cet ultimatum de Kate a changé le destin du couple royal