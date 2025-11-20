  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine L'ONU cible la Suisse sans la nommer sur les réfugiés ukrainiens

ATS

20.11.2025 - 12:39

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) s'en prend à des pays, dont la Suisse, sans les nommer pour leur politique à l'égard des réfugiés ukrainiens. Les attaques de mercredi «montrent qu'aucune partie du pays n'est sûre», a-t-il affirmé jeudi à Genève.

La frappe de mercredi a fait des dizaines de victimes à Ternopil dans l'ouest de l'Ukraine.
La frappe de mercredi a fait des dizaines de victimes à Ternopil dans l'ouest de l'Ukraine.
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 12:39

20.11.2025, 13:26

Depuis début novembre, à la demande du Parlement, les nouveaux statuts S en Suisse sont limités aux personnes dont le dernier lieu de résidence en Ukraine se trouve dans les régions occupées par la Russie ou dans les zones d'affrontements. Parmi les territoires que le Conseil fédéral considère actuellement comme sûrs figurent trois de ceux qui ont été ciblés mercredi dans l'ouest du pays.

Une frappe russe a fait notamment 26 victimes et plus de 90 blessés à Ternopil. Plus de 20 personnes étaient toujours portées disparues jeudi. Ce bombardement est «l'un des plus meurtriers» en trois ans de guerre, dit encore le HCR.

Des dommages aux infrastructures énergétiques ont été déplorés, alors que l'ONU et des organisations humanitaires oeuvrent pour aider les populations avant un hiver qui s'annonce difficile. «Certains pays ont rejeté des demandes d'asile ou d'autres formes de protection, de même qu'une assistance, à des Ukrainiens en affirmant que des parties de l'Ukraine sont sûres», ajoute le HCR. Une approche que les attaques de mercredi remettent en cause, selon l'agence onusienne.

Réfugiés. Beat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

RéfugiésBeat Jans salue le succès du préapprentissage d'intégration

Les plus lus

La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !
Cette erreur de raisonnement coûte cher aux seniors
Epuisés émotionnellement, trop sollicités, les Suisses tirent la langue
3... 2... 1... C'est parti pour les illuminations de Noël!
Une fratrie menant trop grand train arrêtée sur la Côte d'Azur