«Systèmes sociaux» protecteurs D'après l'ONU, Epstein n'est certainement pas un cas isolé

ATS

27.2.2026 - 10:02

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk estime que de nombreux Jeffrey Epstein existent probablement dans le monde. Vendredi à Genève, il a demandé aux Etats de mener des investigations et de protéger les victimes.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande des investigations sur les violences contre les femmes après l'affaire Epstein (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 10:02

27.02.2026, 10:35

«Quelqu'un pense-t-il qu'il n'y a pas de nombreux hommes» comme le délinquant sexuel américain?, a demandé l'Autrichien devant le Conseil des droits de l'homme. «De tels abus horribles sont rendus possibles par des systèmes sociaux qui réduisent au silence les femmes et les filles» et protègent les hommes de responsabilités, a-t-il dit.

Un président, un «meurtre» et la CIA. En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump

Un président, un «meurtre» et la CIAEn 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump

Le haut commissaire se dit aussi «horrifié» par les indications de peines capitales contre huit manifestants en Iran et redoute à nouveau la menace d'un conflit dans la région. Parmi les personnes condamnées figurent deux enfants. Et 30 autres Iraniens pourraient être exposés à la même sentence. Le haut commissaire demande des investigations indépendantes et des procès équitables et il réitère son souhait d'un moratoire sur la peine capitale.

La répression des manifestations en janvier avait fait des milliers de victimes au moins, des dizaines de milliers selon certaines ONG. Après une interruption, des rassemblements ont repris il y a quelques jours.«Les souffrances restent», a insisté l'Autrichien. Des indications d'arrestations continuent d'être reçues et des milliers de personnes sont toujours portées disparues, ajoute-t-il aussi.

Washington ciblé pour Cuba

Parmi les nombreuses autres situations qu'il a mentionnées devant le Conseil, le haut commissaire affirme que la menace d'une famine au Yémen est observée pour la première fois en quatre ans. En Equateur, il est très inquiet des indications de centaines de décès dans les centres de détention.

Et il est perturbé par la situation sécuritaire en Colombie avant les élections attendues en mai. Il demande aux autorités de plusieurs pays, dont celui-ci, de garantir les droits humains avant les scrutins dans les prochains mois.

M. Türk dénonce également l'attitude américaine contre Cuba, un pays «au bord de l'effondrement». Il est difficile pour les habitants d'obtenir des soins et l'accès à la nourriture. Aucun Etat ne doit provoquer une détérioration «pour toute une population», selon le haut commissaire.Il déplore également le manque de suivi de la Chine après le rapport accablant de sa prédécesseure Michelle Bachelet qui avait estimé en 2022 que des actes équivalant à des crimes contre l'humanité étaient perpétrés contre les Ouïghours.

Il enjoint aussi à nouveau aux autorités de ne plus recourir à des lois sécuritaires pour restreindre les libertés fondamentales et souhaite la libération de tous les détenus arbitraires.

