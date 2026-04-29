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«Je vais lever le pied» Albert Rösti donne des nouvelles après son opération du dos

ATS

29.4.2026 - 16:23

Le conseiller fédéral Albert Rösti a indiqué mercredi que son opération au dos s'était bien passée et qu'il se sentait «soulagé et reconnaissant». Il indique que les prochains jours à l'hôpital seront «déterminants».

Le conseiller fédéral Albert Rösti a indiqué mercredi sur Instagram que son opération au dos s'était bien passée (archives).
Le conseiller fédéral Albert Rösti a indiqué mercredi sur Instagram que son opération au dos s'était bien passée (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 16:23

29.04.2026, 16:28

Une fois, cette période passée, le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) va devoir se reposer. «Pendant cette période, je vais lever le pied et travailler depuis chez moi», écrit-il sur Instagram.

M. Rösti s'est également dit touché par les nombreux voeux de guérison reçus depuis l'annonce de son opération. «Ce soutien de la part de population compte beaucoup pour moi».

Problème génétique

La semaine dernière, le DETEC avait indiqué à Keystone-ATS que l'opération était due à un problème génétique et non à un accident ou à une blessure. Le but de l'intervention était de dégager des nerfs et de fusionner des vertèbres lombaires, une procédure également appelée arthrodèse.

Dans son message, Albert Rösti dit également se réjouir de pouvoir bientôt reprendre ses activités de conseiller fédéral à plein temps. En son absence, Martin Pfister assure la suppléance au sein de son département.

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