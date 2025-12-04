  1. Clients Privés
Traités et organisations internationales L'OSCE doit observer un éventuel cessez-le-feu en Ukraine

4.12.2025 - 11:11

L'OSCE doit jouer un rôle actif dans un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. En tant que président de l'organisation, le conseiller fédéral Ignazio Cassis entend augmenter la disponibilité de l'OCDE à cet effet, a-t-il déclaré Vienne.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis reprend symboliquement à Vienne la présidence de l'OSCE des mains de sa collègue finlandaise Elina Valtonen.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pourrait endosser le rôle d'observatrice d'une éventuelle trêve, a déclaré le chef du Département fédéral des affaires étrangères, qui prendra la présidence le 1er janvier pour un an. Les ministres de l'organisation se réunissent jeudi et vendredi à Vienne.

La réunion doit permettre de réfléchir à l'après-guerre, a déclaré le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide. C'est important, car les périodes d'après-guerre sont toujours plus longues que les conflits. Il ne faut pas qu'un nouveau rideau de fer divise l'Europe.

L'OSCE a pour objectif d'assurer la stabilité durable, la paix et la démocratie par le biais du dialogue politique. Elle est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde.

