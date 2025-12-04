L'OSCE doit jouer un rôle actif dans un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. En tant que président de l'organisation, le conseiller fédéral Ignazio Cassis entend augmenter la disponibilité de l'OCDE à cet effet, a-t-il déclaré Vienne.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis reprend symboliquement à Vienne la présidence de l'OSCE des mains de sa collègue finlandaise Elina Valtonen. ATS

Keystone-SDA ATS

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pourrait endosser le rôle d'observatrice d'une éventuelle trêve, a déclaré le chef du Département fédéral des affaires étrangères, qui prendra la présidence le 1er janvier pour un an. Les ministres de l'organisation se réunissent jeudi et vendredi à Vienne.

La réunion doit permettre de réfléchir à l'après-guerre, a déclaré le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide. C'est important, car les périodes d'après-guerre sont toujours plus longues que les conflits. Il ne faut pas qu'un nouveau rideau de fer divise l'Europe.

L'OSCE a pour objectif d'assurer la stabilité durable, la paix et la démocratie par le biais du dialogue politique. Elle est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde.