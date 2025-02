L'état de santé d'Or Levy et Eli Sharabi, deux des trois otages israéliens libérés samedi par le Hamas, est «mauvais», a annoncé dans la soirée l'hôpital Sheba à Ramat Gan, où ils ont été admis. Soigné ailleurs, le troisième otage se trouve lui en «détresse nutritionnelle», selon l'hôpital Ichilov.

Le Hamas a libéré samedi trois otages israéliens détenus à Gaza depuis 16 mois. En échange, Israël doit relâcher plus de 170 détenus palestiniens. sda

Keystone-SDA ATS

«Les conséquences de 491 longs jours en captivité sont manifestes» et l'état de santé des otages est «mauvais», a déclaré à la presse Yaël Frenkel Nir, directrice de l'hôpital où Or Levy et Eli Sharabi ont été admis. «C'est la quatrième fois (que Sheba reçoit des otages libérés de Gaza depuis le début de la trêve, le 19 janvier) et la situation est plus grave cette fois-ci», a-t-elle ajouté.

Le troisième otage libéré samedi, l'Israélo-allemand Ohad Ben Ami se trouve en état de «détresse nutritionnelle», a de son côté indiqué dans la soirée l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv, où il a été admis après 16 mois de captivité.

«Ohad est revenu dans un état de détresse nutritionnelle et a perdu beaucoup de masse corporelle» mais «son esprit a du ressort et il est source d'inspiration», a déclaré le Pr. Gil Fire, directeur adjoint de l'hôpital.