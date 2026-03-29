En même temps qu'ils élisaient dimanche leurs représentants au Grand Conseil bernois et les membres du Conseil-exécutif, les citoyens du Jura bernois ont désigné les 24 membres du Conseil du Jura bernois (CJB). L'UDC reste la principale force politique avec 8 élus

Au total, 125 candidats étaient en lice pour cette élection marquée par une nouvelle configuration territoriale avec le départ de Moutier pour le canton du Jura. KEYSTONE

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Cette sorte de parlement régional qui fête cette année ses 20 ans compte outre les 8 élus UDC (-), 5 socialistes (-2), 4 écologistes (+1), 4 PLR (+1), 2 UDF (+1) et 1 PEV (-). Le Centre a perdu son unique représentant. Cette élection a été la première sans les candidats prévôtois.

Au total, 125 candidats étaient en lice pour cette élection marquée par une nouvelle configuration territoriale avec le départ de Moutier pour le canton du Jura. L'opposition durant des années entre représentants autonomistes et antiséparatistes devrait céder la place au clivage traditionnel gauche-droite.

Acteur de la vie politique régionale

Organe politique régional, le CJB dispose de compétences qui lui sont conférées par le statut particulier instauré par le canton pour la défense des intérêts de la minorité francophone. Il dispose de compétences décisionnelles qui lui permettent de statuer sur l'octroi de subventions culturelles et dans le domaine du sport.

Le CJB bénéficie également de compétences décisionnelles en matière de nominations de représentants du Jura bernois dans différentes instances. A cela s'ajoutent des compétences de négociation qui lui permettent de collaborer régulièrement avec les autorités cantonales ou régionales dans les affaires relevant de la langue, de la culture ou de l’administration d’institutions communes.