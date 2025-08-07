Tempête politique après «l'échec très clair»: pluie de critiques contre Keller-Sutter et Parmelin

Le Conseil fédéral a négligé de manière coupable les relations avec les États-Unis, estime l'UDC. Afin d'éviter de nuire à notre économie et de préserver notre prospérité, il faut désormais supprimer immédiatement les réglementations et conclure d'autres accords de libre-échange. La gauche veut l'annulation de l'achat des F-35.

Le Conseil fédéral déterminé à poursuivre le dialogue avec les USA Le Conseil fédéral garde l'espoir de «faire diminuer au plus vite» les droits de douane de 39% appliqués par les Etats-Unis. «Il est déterminé à poursuivre les discussions.» 07.08.2025

Keystone-SDA ATS

«Il est évident que le Conseil fédéral et ses diplomates ne sont pas en mesure de défendre les intérêts de la Suisse», poursuit le parti.

En témoignent les résultats catastrophiques des négociations sur l'accord de soumission à l'UE, sur l'acquisition des avions F-35 – et maintenant sur les droits de douane américains.

Les négociations avec les États-Unis doivent se poursuivre. En revanche, s'associer à l'UE, «qui pratique le chantage, et accepter ainsi la bureaucratie monstrueuse et toutes les réglementations de l'UE serait la chose la plus stupide que la Suisse puisse faire actuellement».

«La stratégie du CF est un échec très clair» selon Wermuth

Au 19:30 de la RTS, le co-président du PS Cédric Wermuth déclare que «ce n'est pas une surprise. On a affaire à un gouvernement (américain ndlr) imprévisible. La stratégie du Conseil fédéral est un échec très clair. Il faut envoyer des signaux très très clairs à Washington, comme l'annulation de l'achat des F-35».

Pour les Vert-e-s, «la stratégie de Karin Keller-Sutter de faire des courbettes et de faire cavalier seul face à Trump est également un échec cuisant. Le Conseil fédéral doit réagir en instaurant une taxe numérique pour les groupes américains de la tech et en renonçant à l’achat des F-35», écrit la présidente du parti Lisa Mazzone.

«Une situation grave» pour le PLR

«Notre pays se trouve dans une situation grave», constate le PLR. Cependant, il n'y a pas lieu de paniquer, aux yeux du parti. La Suisse doit désormais se concentrer sur ses forces et renoncer aux expérimentations politiques.

La Suisse peut s'appuyer sur des bases solides, souligne le PLR: une économie résiliente, un système politique fiable et prévisible, ainsi que d'innombrables citoyennes et citoyens engagés et bien formés.

«Les politiques doivent désormais agir avec prudence, mettre de côté les querelles partisanes et trouver ensemble des solutions. Il est prépondérant de définir des priorités claires afin de protéger les emplois, les PME et les grandes entreprises ainsi que la prospérité de notre pays».

Le Centre pour une action calme et déterminée

Le Centre demande au Conseil fédéral d'agir avec calme et détermination. Il faut mener des négociations claires. En outre, des contre-mesures proportionnées doivent être examinées. L'objectif est de protéger l'économie et les emplois suisses. Dans le même temps, il faut renforcer les partenariats internationaux fiables.

Pour le Centre, il est essentiel que les partenaires internationaux comprennent qu'on peut négocier avec la Suisse, mais pas jouer avec elle. La réglementation des plateformes de réseaux sociaux par exemple ne doit pas être reportée, mais abordée sans tarder.

Le Parti vert'libéral pour un renforcement commun

Le Parti vert'libéral appelle à un renforcement commun de l'économie suisse. C'est en travaillant main dans la main que la Suisse pourra poursuivre sa «success story». Les accords bilatéraux III doivent désormais être soumis rapidement au vote.

La Suisse a besoin de relations réglementées avec son principal partenaire commercial, l'UE, écrit le PVL. Les accords de libre-échange déjà en cours de négociation doivent être finalisés.