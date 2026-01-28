L'UDC rejette toute augmentation de la TVA pour l'armée. Si le Conseil fédéral veut vraiment agir, il doit remédier à «la situation chaotique dans l'asile» et financer ainsi l'armée suisse, écrit l'UDC. A l'autre bout du spectre politique, le non des Vert-e-s est tout aussi catégorique.

Die Haende einer weiblichen Armeeangehoerigen waehrend der Entlassungszeremonie an einer Entlassungsinspektion in der Kaserne Reppischtal in Birmensdorf, am Mittwoch, 12. November 2025 in Birmensdorf. Vom Montag, 10. bis Freitag, 14. November werden 1864 Armeeangehoerige des Kantons Zuerich an Verabschiedungsfeiern auf dem kantonalen Waffenplatz Zuerich-Reppischtal aus der Armee und der Militaerdienstpflicht entlassen. (KEYSTONE/Michael Buholzer) KEYSTONE

Pour l'UDC, une chose est claire: «l'armée a besoin de moyens suffisants pour accomplir sa mission, s'équiper et former ses troupes. Notre pays doit être en mesure de se défendre».

Mais au lieu de mettre fin «au chaos en matière d'asile», le Conseil fédéral veut ponctionner davantage la population suisse. L'UDC rejette l'augmentation «massive» des taxes. Le parti demande que «les milliards de l'asile» aillent à l'armée; il veut aussi une réduction de l'aide au développement et une réduction du personnel fédéral.

Pour les Vert-e-s, une hausse de la TVA pour l'armée est «absolument inacceptable». Le parti retient que la population «aura enfin la possibilité de se prononcer sur l'augmentation massive et inutile du budget de l'armée et de mettre un terme, par les urnes, à la course effrénée à l'armement menée par la majorité bourgeoise».

«Irresponsable»

Puiser dans le porte-monnaie de la population pour financer le réarmement «est irresponsable et antisocial. Et cela est symptomatique de la politique rétrograde du Conseil fédéral: des milliards supplémentaires sont jetés dans le gouffre financier du F-35, tandis que le gouvernement rejette les investissements tournés vers l'avenir via un fonds pour le climat».

Les Vert'libéraux sont également critiques. «Nous ne rejetons pas catégoriquement les plans du Conseil fédéral, mais nous devons d’abord les analyser en détail. Présenter la facture avant de savoir quels biens d’armement et quelles prestations pourront effectivement être achetés n’est, à nos yeux, pas la bonne approche», écrit le parti.

Le PVL voit d’un œil particulièrement critique le fait que ce financement doive passer par une augmentation de la TVA, compte tenu de la charge déjà élevée qui pèse sur la population. D’autant plus qu’il est également prévu de recourir à la TVA pour financer la 13e rente AVS. Les Vert’libéraux s’interrogent en outre sur l’ampleur des besoins financiers supplémentaires annoncés.