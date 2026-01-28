  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un «non» catégorique L'UDC et les Verts s'opposent à une hausse de la TVA pour l'armée

ATS

28.1.2026 - 16:32

L'UDC rejette toute augmentation de la TVA pour l'armée. Si le Conseil fédéral veut vraiment agir, il doit remédier à «la situation chaotique dans l'asile» et financer ainsi l'armée suisse, écrit l'UDC. A l'autre bout du spectre politique, le non des Vert-e-s est tout aussi catégorique.

Die Haende einer weiblichen Armeeangehoerigen waehrend der Entlassungszeremonie an einer Entlassungsinspektion in der Kaserne Reppischtal in Birmensdorf, am Mittwoch, 12. November 2025 in Birmensdorf. Vom Montag, 10. bis Freitag, 14. November werden 1864 Armeeangehoerige des Kantons Zuerich an Verabschiedungsfeiern auf dem kantonalen Waffenplatz Zuerich-Reppischtal aus der Armee und der Militaerdienstpflicht entlassen. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Die Haende einer weiblichen Armeeangehoerigen waehrend der Entlassungszeremonie an einer Entlassungsinspektion in der Kaserne Reppischtal in Birmensdorf, am Mittwoch, 12. November 2025 in Birmensdorf. Vom Montag, 10. bis Freitag, 14. November werden 1864 Armeeangehoerige des Kantons Zuerich an Verabschiedungsfeiern auf dem kantonalen Waffenplatz Zuerich-Reppischtal aus der Armee und der Militaerdienstpflicht entlassen. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 16:32

Pour l'UDC, une chose est claire: «l'armée a besoin de moyens suffisants pour accomplir sa mission, s'équiper et former ses troupes. Notre pays doit être en mesure de se défendre».

Mais au lieu de mettre fin «au chaos en matière d'asile», le Conseil fédéral veut ponctionner davantage la population suisse. L'UDC rejette l'augmentation «massive» des taxes. Le parti demande que «les milliards de l'asile» aillent à l'armée; il veut aussi une réduction de l'aide au développement et une réduction du personnel fédéral.

Pour les Vert-e-s, une hausse de la TVA pour l'armée est «absolument inacceptable». Le parti retient que la population «aura enfin la possibilité de se prononcer sur l'augmentation massive et inutile du budget de l'armée et de mettre un terme, par les urnes, à la course effrénée à l'armement menée par la majorité bourgeoise».

«Irresponsable»

Puiser dans le porte-monnaie de la population pour financer le réarmement «est irresponsable et antisocial. Et cela est symptomatique de la politique rétrograde du Conseil fédéral: des milliards supplémentaires sont jetés dans le gouffre financier du F-35, tandis que le gouvernement rejette les investissements tournés vers l'avenir via un fonds pour le climat».

Les Vert'libéraux sont également critiques. «Nous ne rejetons pas catégoriquement les plans du Conseil fédéral, mais nous devons d’abord les analyser en détail. Présenter la facture avant de savoir quels biens d’armement et quelles prestations pourront effectivement être achetés n’est, à nos yeux, pas la bonne approche», écrit le parti.

Le PVL voit d’un œil particulièrement critique le fait que ce financement doive passer par une augmentation de la TVA, compte tenu de la charge déjà élevée qui pèse sur la population. D’autant plus qu’il est également prévu de recourir à la TVA pour financer la 13e rente AVS. Les Vert’libéraux s’interrogent en outre sur l’ampleur des besoins financiers supplémentaires annoncés.

Les plus lus

«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
Armée: voilà comment Pfister veut obtenir 31 milliards de plus
Une grosse boulette pour les 79 ans de Michel Sardou!
Suivez le slalom messieurs en direct
«Dans les rues de New York, on entend des cris comme: 'Hitler avait raison!'»
Faut-il craindre une propagation du virus mortel Nipah?