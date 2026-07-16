Avec son initiative sur la neutralité, l'UDC souhaite préserver la tradition. Un pantalon en cuir bavarois et un drapeau imaginaire figurant sur une affiche générée par l'IA mettent désormais ce parti conservateur dans une situation délicate.

Domenik Ledergerber (à droite) est président de l'UDC du canton de Zurich.

Costumes traditionnels... bavarois ! L'UDC risée de la toile avec son affiche générée par IA

Qu'est-ce qui symbolise mieux la «tradition suisse» qu'une famille vêtue de costumes traditionnels devant un décor idyllique à la montagne ? Le nombre de clichés qui n’ont pas été inclus dans la consigne servant à créer cette image générée par l’IA, utilisée par l’UDC du canton de Zurich pour promouvoir son initiative sur la neutralité, est sans doute relativement faible.

Malheureusement, le travail sur les détails laisse à désirer. Alors que le parti conservateur utilise cette image pour illustrer l'idée selon laquelle la tradition nationale est source de paix – par opposition à l'ouverture internationale –, certains détails semblent assez peu conventionnels.

L'imaginaire de l'IA d'une famille suisse de longue tradition

L'UDC de Zurich a demandé à l'IA de placer dans ce paysage de montagne idyllique des représentants de trois générations d'une même famille: un grand-père, un père et deux enfants, une fille et un garçon.

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Le fait qu'il s'agisse ici d'une famille aux valeurs traditionnelles doit être mis en évidence non seulement par le cadre rural, mais aussi par les vêtements choisis. Les costumes traditionnels sont à l'honneur: la fillette porte un dirndl. Le petit garçon, en accord avec le conservatisme affiché, brandit fièrement un drapeau.

Mais quel est donc ce drapeau que le petit garçon porte là ? C'est une question qui dépasserait sans doute même le logiciel d'IA utilisé pour créer cette image. Car il ne représente rien. Le symbole qui y figure est purement fictif.

Une symbolique patriotique sans ancrage dans la réalité

Les costumes traditionnels masculins sont plus réalistes. Ils n'en sont pas pour autant moins déconcertants, car ils rappellent bien davantage les costumes traditionnels portés en Bavière ou en Autriche – pantalon en cuir compris.

Les moqueries ne se font pas attendre sur Internet. « Voilà que les populistes de droite font leur pub en costume traditionnel bavarois », écrit une internaute en ajoutant un smiley qui rit. « Si vous voulez vraiment jouer la carte du romantisme à la Heidi, vous devriez peut-être changer d'agence de pub », ajoute un autre internaute.

Un troisième commentateur s'est immédiatement montré créatif: il présente une nouvelle version de l'image, dans laquelle la famille a été remplacée par des Amérindiens. « J'ai retiré les Bavarois et ajouté de vrais Suisses », écrit-il en légende.

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L'UDC prend position

Malgré les railleries, l'UDC maintient cette image. Toujours sur X, le parti répond à une publication de l'ancien chef du parti du Centre, Gerhard Pfister, qui qualifie l'utilisation de costumes traditionnels bavarois «dans une campagne référendaire suisse» de «tout sauf neutre» : «Cette illustration vise à symboliser la paix transfrontalière dans la région alpine. Les vêtements choisis s’inspirent donc délibérément du style alpin et ne sont pas destinés à représenter un costume régional ou national spécifique.»

Le parti estime en outre qu'il est révélateur que certains milieux préfèrent discuter de la tenue vestimentaire représentée dans une illustration plutôt que du message proprement dit».

La déclaration n’explique pas pourquoi, dans ce même message, on s’est donné la peine de préciser l’interprétation correcte de l’illustration – dont la symbolique repose en grande partie sur les vêtements –, alors que celle-ci doit être évaluée indépendamment du «message réel». Pas d'explication non plus sur le mystérieux drapeau...